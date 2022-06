Résultat de la législative à Baguer-Pican : 2e tour en direct

19/06/22 19:02

Les résultats définitifs des élections législatives 2022 à Baguer-Pican devraient être publiés assez rapidement après la fermeture du seul bureau de vote ce dimanche 19 juin, la ville ne couvrant qu'une seule circonscription. Le décompte des voix devrait se lancer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on se rendra compte assez vite qui des candidats finalistes est élu pour l'Assemblée lors du prochain quinquennat.

Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait décrocher entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Les études d'opinion à l'échelle nationale dissimulent souvent des réalités locales compliquées, comme par exemple à Baguer-Pican. Avec 40,14% des votes, la candidature Les Républicains s'est imposée à Baguer-Pican lors du 1er tour de l'élection législative le 12 juin dernier. Les représentants Rassemblement National et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec respectivement 18,28% et 17,56% des votes.

Le niveau des électeurs du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon sera une des énigmes de ces élections législatives 2022 en France. Ces électeurs ont représenté 15,41% des suffrages à Baguer-Pican dimanche dernier. Mais ce premier résultat est cependant à comparer avec les voix de gauche que pouvait récupérer la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 14,21%, 3,42%, 2,28% et 2,28% en avril. Ce sont donc 22,19% de votants en réalité que pouvait viser le bloc de gauche pour ces législatives à Baguer-Pican.

Quel postulant à l'hémicycle les électeurs vivant à Baguer-Pican fixeront-ils en pole position des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin ? En pole position du premier tour de la présidentielle dans cette localité, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ? Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 34% des voix au premier tour à Baguer-Pican, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 29% et 14% des voix. Et puis renversement de situation : Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour avec 52% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 48% des voix.