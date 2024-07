Résultat des législatives 2024 à Dinard : les premiers chiffres du 2e tour

Quelle influence les électeurs de Dinard exercent-ils sur le résultat des élections législatives ? Avec 31,99% de population active et une densité de population de 1267 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 13,28% peut agir sur les espérances des habitants quant aux directives sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 34 480 €/an souligne l'importance des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 5 112 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,19%) met en lumière des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (13,82%) indique des enjeux de stabilité du travail. Un pourcentage de résidences secondaires de 44,28%, comme à Dinard, indique la présence d'une population plus aisée. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

16:59 - On vote à Dinard pour la 2e étape des élections législatives

Pour faire leur devoir électoral, les votants de l'agglomération sont en mesure de se rendre aux urnes jusqu'à 18 heures, horaires de fermeture des 9 bureaux de vote de Dinard. Suite au triomphe du RN aux européennes, le président de la République a annoncé des législatives anticipées à Dinard et dans toute la France. Le dernier scrutin législatif dans la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine (35) remonte à 2022, peu de temps après la réélection d'Emmanuel Macron. Parmi les trois grandes forces en présence, qui du Rassemblement national, du Nouveau Front populaire (LFI, PS, Ecologistes, Communistes...), du bloc présidentiel va prendre la tête localement lors du second tour à Dinard ? Pour voter, il est nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales et de justifier de son identité.