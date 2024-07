Résultat des législatives 2024 à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine (35430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Que vont choisir les supporters de gauche à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine ? La coalition de gauche menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés aux dernières législatives ayant explosé en vol, que feront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Une première réponse : l'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 25,04% des votes dans la commune. Un chiffre qui est pourtant resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (25,79%).

20:58 - En 2 ans, le RN a gagné 18 points à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine A l'échelle locale, le résultat de la formation incarnée par Jordan Bardella lors de ces législatives sera très commenté. Ce sont déjà 18 points qui ont ainsi été subtilisés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une énorme avancée. On peut donc imaginer, si les reports de voix sont favorables, que le RN arrive vainqueur à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Comment s'étaient terminées les législatives il y a deux ans à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine ? Le nombre de bulletins glanés par la formation incarnée par Jordan Bardella ce 7 juillet sera ainsi l'observation majeure pour le second tour de cette élection des députés 2024 localement. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de remporter ce scrutin localement. Aux législatives il y a deux ans à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,41% des votants s'étant tournés vers son binôme, contre 25,79% pour Nicolas Guivarc'h (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au tour suivant, il avait encore échoué dans la localité, laissant cette fois le premier rang au binôme Les Républicains (55,64%). C'est ainsi Jean-Luc Bourgeaux (Les Républicains) qui coiffait tout le monde au poteau.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Dylan Lemoine (Rassemblement National) a réuni 40% des suffrages à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine le 30 juin 2024, à l'occasion du 1er tour de la législative. Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) et Nicolas Guivarc'h (Nouveau Front populaire) suivaient en obtenant, dans l'ordre, 29,78% et 25,04% des électeurs à l'échelle de la ville. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine, puisque c'est Jean-Luc Bourgeaux qui y arrivait en première place, avec cette fois 43,33% devant Dylan Lemoine avec 28,2% et Nicolas Guivarc'h avec 22,23%. Le résultat du second tour se profile donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - À Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, la participation du premier round éclipse celle du scrutin européen Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des dernières élections ? Le premier round des législatives 2024 à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine a connu une participation de 71,2%, supérieure à celle des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, sur les 1 005 personnes en âge de voter à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, 55,22% avaient en effet pris part au scrutin, contre une participation de 52,79% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle représentait 26% le midi et 59% à 17 heures pour le premier tour, du jamais vu depuis les années 1990.

18:35 - À Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, la participation peut-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 ? Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet 2024, lors du deuxième tour des législatives à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine était de 28,8%. En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 965 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 20,93% étaient restés chez eux, contre une abstention de 21,35% au deuxième tour. En comparaison, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,12% au premier tour. Au second tour, 54,67% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine ?

17:29 - Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine et législatives : démographie, économie et choix électoraux La composition démographique et le contexte socio-économique de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. La répartition démographique peut agir sur les orientations des directives, notamment en ce qui concerne l'éducation et la santé. Dans la commune, 39% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 15,08% ont plus de 60 ans. Le taux de familles détenant au moins une voiture (80,08%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les 481 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre d'allocataires de la CAF (23,04%) révèle la nécessité d'un suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine mettent en exergue une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,08% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.