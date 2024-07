Résultat des législatives 2024 à Baguer-Morvan (35120) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Baguer-Morvan, qui va bénéficier du vote du Front populaire ? La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, puisqu'on ne connaît pas la décision de ceux qui avaient opté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a glanés l'ensemble au niveau national, alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 14,81% des suffrages à Baguer-Morvan. Un chiffre en baisse en comparaison des 15,8% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 21 points à Baguer-Morvan Avec un résultat qui a encore gagné deux points depuis les européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à considérer localement. Ce sont déjà 21 points qui ont ainsi été arrachés par le RN à l'échelle de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une grosse progression. On peut donc imaginer, selon les reports de voix, que le RN puisse gagner ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Baguer-Morvan Il s'agit à ce stade de découvrir si la tendance au deuxième tour sera semblable à celle de 2022 ou non. Lors des dernières législatives à Baguer-Morvan, le RN arrivait aussi à la seconde position sur le podium, 17,94% des habitants passés par l'isoloir s'étant tournés vers son binôme, contre 46,17% pour Jean-Luc Bourgeaux (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains (73,71%). Jean-Luc Bourgeaux conservait donc son avance sur place.

20:05 - À Baguer-Morvan, les résultats des législatives aussi convaincants aujourd'hui ? A en croire les projections des instituts publiées dans les dernières heures de la campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait s'arroger entre 210 et 250 députés au terme des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu pourrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats du bloc centriste pourraient préserver jusqu'à 120 députés. Il convient tout de même de tenir compte des particularismes locaux. Grâce à 42,98% des bulletins de vote, Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) a pris les devants à Baguer-Morvan, dimanche 30 juin à l'occasion du 1er tour des législatives. En 2e position, Dylan Lemoine (Rassemblement National) glanait 38,56%. De son côté, Nicolas Guivarc'h (Nouveau Front populaire) ramassait 14,81% des électeurs. C'est aussi Jean-Luc Bourgeaux qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 43,33%, devant Dylan Lemoine avec 28,2% et Nicolas Guivarc'h avec 22,23%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les européennes à Baguer-Morvan ? Au cours des dernières années, les 1 724 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Les chiffres montrent une participation de 73,06% lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Baguer-Morvan, supérieure à celle des dernières élections européennes. A l'occasion du scrutin européen du mois de juin 2024, 60,51% des personnes en âge de participer à une élection à Baguer-Morvan s'étaient en effet rendues dans l'isoloir, à comparer avec un taux de participation de 54,37% pour les élections européennes de 2019. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle représentait 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention demeure le chiffre phare de ces législatives à Baguer-Morvan Ce 7 juillet, lors des élections législatives à Baguer-Morvan, qu'en est-il de la participation ? Baguer-Morvan a atteint une participation de 73,06%, dimanche, pour le premier tour des élections législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 représentait 51,81% au premier tour. Au deuxième tour, 48,42% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Baguer-Morvan ce soir ? Au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 79,6% des inscrits sur les listes électorales de la localité, à comparer avec une participation de 80,4% au second tour, c'est-à-dire 1 013 personnes.

17:29 - Baguer-Morvan : l'impact de la démographie locale sur les élections législatives Comment la population de Baguer-Morvan peut-elle influencer les résultats des élections législatives ? Dans la commune, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 12,46% de plus de 75 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités des directives en ce qui concerne l'éducation et la santé. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (21,5%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 657 électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (10,2%) met en évidence des besoins de suivi familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,84%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation à Baguer-Morvan mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,93% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.