Résultat des législatives 2024 à Saint-Briac-sur-Mer (35800) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Quel verdict pour le Nouveau Front populaire au terme de ces législatives ? Avec 28,06% des votes à l'échelle nationale au moment du premier tour des législatives dimanche dernier, le Front populaire a fait mieux que la coalition de gauche il y a deux ans au même stade. Un score qui pourrait lui permettre de contester la victoire annoncée du RN au second tour. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 20,06% des voix à Saint-Briac-sur-Mer. Une performance à affiner néanmoins avec les 17,41% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

20:58 - Les performances du Rassemblement national aux dernières législatives à Saint-Briac-sur-Mer Le résultat des législatives au niveau local sera analysé à travers le prisme de la dynamique du RN, comme partout ailleurs. La progression du RN se montre déjà forte à Saint-Briac-sur-Mer entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (7,04%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (19,17%), de l'ordre de 12 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les sondages donnant au RN une progression d'environ 130 à 160 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). Suffisant pour annoncer une implantation durable du parti localement, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel score final pour le bloc présidentiel aux législatives 2024 à Saint-Briac-sur-Mer ? Il s'agit à ce stade de déterminer si l'évolution des scores au deuxième tour sera semblable à celle de 2022 ou différente. Le premier tour des législatives à l'époque à Saint-Briac-sur-Mer offrait en revanche 43,48% pour Anne Le Gagne (LREM)des suffrages, alors que les candidats Les Républicains obtiendront 21,33% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Anne Le Gagne (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 60,82%, devant son adversaire Les Républicains à 39,18%.

20:05 - Quel verdict au 2e tour des législatives à Saint-Briac-sur-Mer ? Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite) a enregistré 53,39% des voix à Saint-Briac-sur-Mer dimanche 30 juin dernier, à l'occasion du 1er tour de la législative. Nicolas Guivarc'h (Union de la gauche) récupérait 20,06%. Enfin, Dylan Lemoine (Rassemblement National) décrochait 19,17% des électeurs. C'est aussi Jean-Luc Bourgeaux qui achevait ce premier tour en tête dans la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble, avec cette fois 43,33%, devant Dylan Lemoine avec 28,2% et Nicolas Guivarc'h avec 22,23%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Saint-Briac-sur-Mer aux dernières élections Pour comprendre le vote des citoyens de cette localité, il faut également observer les résultats des précédentes consultations démocratiques. À Saint-Briac-sur-Mer, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 77,93%, plus important que celui des dernières européennes. Pendant le précédent scrutin européen, 63,7% des personnes en âge de voter à Saint-Briac-sur-Mer avaient en effet participé à l'élection, à comparer avec un taux de participation de 61,97% lors du scrutin de 2019. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à 12 h et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - Le score de l'abstention à l'occasion du 2e tour des législatives 2024, un élément déterminant à Saint-Briac-sur-Mer ? Ce 7 juillet 2024, lors du second tour des élections législatives à Saint-Briac-sur-Mer, qu'en est-il de l'abstention ? Dimanche dernier, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Briac-sur-Mer s'élevait à 22,07%. Lors du second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait atteint 18,91% des votants de la commune, contre un taux d'abstention de 18,7% au premier tour. En proportion, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 40,89% au premier tour. Au second tour, 45,0% des votants ne se sont pas déplacés.

17:29 - Élections législatives à Saint-Briac-sur-Mer : impact de la démographie et de l'économie locale La démographie et le contexte socio-économique de Saint-Briac-sur-Mer contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 14,34% pourrait agir sur les espérances des électeurs en matière de politiques sur l'emploi. Avec une densité de population de 247 hab par km² et 33,49% de population active, l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Un salaire moyen mensuel net de 2868,79 euros par mois montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les interrogations des 1 372 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (11,82%) met en évidence la nécessité d'un soutien familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (12,5%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 60,0%, comme à Saint-Briac-sur-Mer, indique la présence d'une population plus aisée. Les directives de régulation des habitations secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.