Résultat des législatives 2024 à Saint-Malo : les premiers chiffres du 2e tour

17:29 - Élections législatives à Saint-Malo : impact de la démographie et de l'économie locale

Quel impact auront les électeurs de Saint-Malo sur les résultats des législatives ? La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités des directives en matière d'instruction et de soins de santé. Dans la ville, 12,14% des résidents sont des enfants, et 13,51% ont 75 ans et plus. Un revenu moyen par foyer fiscal de 31 185 €/an montre le poids des questions sur la qualité de vie dans les préoccupations des 20 216 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (22,18%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (10,9%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 26,78%, comme à Saint-Malo, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de maisons de vacances peuvent avoir des préoccupations politiques différentes des habitants permanents.