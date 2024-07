Résultat des législatives 2024 à Saint-Père-Marc-en-Poulet (35430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les votes du Front populaire font envie La répartition des voix de gauche est aussi à considérer lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient choisi le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Le 30 juin, le bloc a rassemblé plus de 28% des suffrages au niveau national soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 23,22% des voix à Saint-Père-Marc-en-Poulet. Une somme à comparer néanmoins avec les 23,08% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement national lors des législatives à Saint-Père-Marc-en-Poulet ? L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. En regardant la progression du RN qui émerge des dernières élections législatives au niveau national, soit environ quinze points de plus pour le mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le terrain gagné semble déjà long. La part de suffrages grattés par la formation politique à Saint-Père-Marc-en-Poulet s'élève par ailleurs à 14 points ces dernières années. De quoi prévoir un ancrage solide du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À Saint-Père-Marc-en-Poulet, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le verdict du scrutin législatif de 2022 peut aussi sembler un enseignement à éplucher au moment de ce second tour qui nous intéresse aujourd'hui. Les législatives à l'époque à Saint-Père-Marc-en-Poulet seront en revanche favorables, au premier tour, aux candidats Les Républicains qui rassembleront 24,28% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Saint-Père-Marc-en-Poulet choisira d'ailleurs Jean-Luc Bourgeaux au second tour, finalement à la première place localement avec 57,73%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 42,27%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Saint-Père-Marc-en-Poulet A en croire les projections des sondeurs diffusées dans les dernières heures de la campagne, le parti de Jordan Bardella serait susceptible de rafler entre 210 et 250 députés à l'issue des législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Le dimanche 30 juin 2024, les électeurs de Saint-Père-Marc-en-Poulet ont placé en tête Jean-Luc Bourgeaux (Divers droite), qui a accumulé 36,4% des votes. Dylan Lemoine (Rassemblement National) récupérait 33,82%. A la 3e position, Nicolas Guivarc'h (Union de la gauche) recueillait 23,22% des votants. Jean-Luc Bourgeaux était aussi en tête dans la 7ème circonscription d'Ille-et-Vilaine dans son ensemble, avec cette fois 43,33%, devant Dylan Lemoine avec 28,2% et Nicolas Guivarc'h avec 22,23%.

19:21 - Quelles leçons tirer des taux de participation à Saint-Père-Marc-en-Poulet ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est également nécessaire d'étudier les résultats des consultations démocratiques précédentes. Le 1er tour des législatives 2024 à Saint-Père-Marc-en-Poulet a connu une participation de 72,24%, supérieure de 16 points à celle des dernières élections européennes. Durant le scrutin européen de début juin, 56,6% des électeurs de Saint-Père-Marc-en-Poulet (35) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre une participation de 52,32% lors des élections européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures.

18:35 - 72,24% de participation lors du 1er round des élections législatives à Saint-Père-Marc-en-Poulet L'une des clés du scrutin législatif est indéniablement la participation. Le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Saint-Père-Marc-en-Poulet était de 72,24%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, au premier tour de la présidentielle, 81,35% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 78,77% au deuxième tour, ce qui représentait 1 569 personnes. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 51,23% au premier tour et 45,65% au second tour. L'idée de vivre un moment historique de la vie politique serait susceptible d'inciter les électeurs de Saint-Père-Marc-en-Poulet (35430) à ne pas rester chez eux.

17:29 - Saint-Père-Marc-en-Poulet et législatives : démographie, économie et enjeux électoraux Comment la population de Saint-Père-Marc-en-Poulet peut-elle impacter les résultats des législatives ? Avec un pourcentage de chômeurs de 7,54% et une densité de population de 115 habitants/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une automobile (84,47%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 018 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,31%) révèle des besoins d'accompagnement familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,75%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Père-Marc-en-Poulet mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,72% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.