Résultat de la législative à Baillif : en direct

12/06/22 19:23

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Baillif sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:23 - Quel résultat à Baillif pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés ? Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour le dimanche 10 avril si l'élection présidentielle de 2022 s'était limitée à Baillif, le candidat insoumis ayant enregistré 53,34% des suffrages dans la ville. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 0,8% et 4,39% au 1er tour de la présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc potentiellement atteindre 58,53% à Baillif pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les grandes tendances des sondages, un indice pour le résultat des législatives 2022 à Baillif ? Les tendances nationales des dernières heures rejailliront certainement à Baillif. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés est remontée tout près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve. Dans cette séquence, le Rassemblement national a courru après les 20%. Le résultat de l'élection présidentielle 2022 au premier tour, à Baillif cette fois, s'achevait favorablement pour Jean-Luc Mélenchon avec 53,34% des suffrages. En seconde position, on trouvait Marine Le Pen à 18,41%, puis Emmanuel Macron à 13,54% et Anne Hidalgo à 4,39%. 14:30 - À Baillif, le chiffre phare de ces législatives 2022 reste la participation Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Baillif ? La flambée des prix qui grève les finances des Français combinée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine, sont de nature à dépouiller les bureaux de vote de leurs électeurs à Baillif. Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, 51,43% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 57,79% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des élections législatives 2022 à Baillif ? L'étude des précédentes élections permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette agglomération. Il y a 5 ans, pendant les élections législatives, 4 843 personnes habilitées à voter à Baillif s'étaient rendues aux urnes au premier tour (soit 30,15%), contre un taux de participation de 40,31% au dernier round. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Pour mémoire, à l'échelle du pays en 2017, la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour. 09:30 - Les citoyens de Baillif ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer La ville de Baillif ne couvre qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour prendre part au scrutin. 12 candidats se présentent pour cette élection législative à Baillif soit un peu plus que dans les autres circonscriptions. Découvrez tous les résultats à compter de 20 heures sur cette page.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Baillif comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription de la Guadeloupe

Tête de liste Liste Martin Germain Paran Divers extrême droite Marguerite Civis Divers gauche Jordan Coudret Divers extrême gauche Jean-Yves Ramassamy Divers Marie-Luce Penchard Divers centre Lucile Lutin Union des Démocrates et des Indépendants Cédric Loupadiere Les Républicains Christian Zozio Reconquête ! Alain Avril Ecologistes Yanetti Paisley Divers gauche Christine Houblon Divers centre Elie Califer Divers gauche

Législatives 2022 à Baillif : les enjeux

Quel sera la conclusion des législatives à Baillif (971) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon comme au premier tour de la présidentielle et voteront-ils en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait décroché 53,3% des voix au premier tour à Baillif. L'ancien président du "Parti de gauche" avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 18,4% et 13,5% des suffrages. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait toutefois commandé aux administrés de Baillif de changer de champion pour le second tour. Marine Le Pen était, 15 jours plus tard, arrivée en tête du second tour en empochant 72,4% des suffrages. Emmanuel Macron avait rassemblé 27,6% des voix.