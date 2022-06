Résultat de la législative à Baugé-en-Anjou : en direct

17:12 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Baugé-en-Anjou ?

La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a vu son score bondir très près de la majorité dans les intentions de vote avant la trêve. Dans le même temps, le RN est passé au-dessus des 19%. Ces mouvements des dernières heures se répercuteront probablement à Baugé-en-Anjou dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or à Baugé-en-Anjou, Emmanuel Macron achevait la course en tête de la dernière élection avec 29,42% des voix, devant Marine Le Pen à 27,8%, puis, avec 17,05%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,67%, Valérie Pécresse. Au niveau national, c'est un résultat de près de 28% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.