Résultat des législatives 2024 à Varennes-sur-Loire (49730) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Sur qui vont se rabattre les orphelins du Front populaire à Varennes-sur-Loire ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nouvelle union populaire et sociale (25,66% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette performance va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 15,94% des voix à Varennes-sur-Loire. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 18,31% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 17% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - L'extrême droite a nettement gagné du terrain à Varennes-sur-Loire Le score obtenu par le Rassemblement national sera très commenté localement pour ces législatives 2024. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été arrachés par le RN sur place entre son résultat des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. En faisant une projection rapide, on peut donc conclure que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Que peuvent signifier les scores des législatives 2022 pour Varennes-sur-Loire ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence regardé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a une chance de gagner. Il y a deux ans, lors des législatives à Varennes-sur-Loire, le RN arrivait en revanche à la deuxième place sur le podium, 22,84% des habitants passés par les urnes étant convaincus par son binôme, contre 28,59% pour Anne-Laure Blin (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains (69,10%). Anne-Laure Blin s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Le résultat du RN déterminant ce dimanche Grâce à 44,37% des suffrages, Edouard Bourgeault (Rassemblement National) a pris la tête à Varennes-sur-Loire, le 30 juin à l'occasion du 1er round de la législative. Anne-Laure Blin (Les Républicains) et Patrick Alexandre (Nouveau Front populaire) suivaient en ramassant 25,98% et 15,94% des électeurs dans la ville. C'est aussi Edouard Bourgeault qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la 3ème circonscription du Maine-et-Loire, avec cette fois 37,84%, devant Anne-Laure Blin avec 23,87% et Patrick Alexandre avec 19,92%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Varennes-sur-Loire ? Comment ont voté les électeurs de cette localité lors des derniers scrutins électoraux ? À Varennes-sur-Loire, le taux de participation lors du premier round des élections législatives 2024 a été de 67,55%, surpassant de 16 points celui des dernières élections européennes. Lors du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait en effet 51,24% des inscrits sur les listes électorales de Varennes-sur-Loire (49), à comparer avec un taux de participation de 53,55% en 2019. En proportion, au niveau national, la participation aux européennes 2024 s'élevait à 51,49% lors de l'unique tour du scrutin, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation reste le chiffre phare de ces législatives à Varennes-sur-Loire L'une des clés des élections législatives 2024 est l'étendue de la participation. Le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Varennes-sur-Loire était de 67,55%. Pour mémoire, le taux de participation aux élections législatives 2022 atteignait 48,5% au premier tour. Au deuxième tour, 45,79% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Varennes-sur-Loire ? Il y a deux ans, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 76,35% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux de participation était de 78,14% au second tour, soit 1 083 personnes. Des thématiques comme l'immigration et l'insécurité seraient de nature à impacter le pourcentage de participation à Varennes-sur-Loire.

17:29 - Dynamique électorale à Varennes-sur-Loire : une analyse socio-démographique Dans les rues de Varennes-sur-Loire, les élections sont en cours. Avec ses 1 892 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vitalité démographique. Ses 91 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de familles ne possédant aucune voiture (18,91%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut affecter les votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Les électeurs, dont 36,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Parmi cette diversité sociale, près de 52,63% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 529,94 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, Varennes-sur-Loire incarne les défis et les objectifs de la France contemporaine.