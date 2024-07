Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé selon le prisme de la dynamique RN, comme au niveau national. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été amassés par le RN à l'échelle locale entre son score des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Les reports de voix restent une inconnue de taille, mais on peut donc déduire que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

Le nombre de votes en faveur du RN sera ainsi scruté à la loupe pour le second tour de ces élections législatives, à l'échelle locale, comme au niveau national. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le RN a peut-être ses chances de gagner. Lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, il y a deux ans, le RN réalisait également un très gros départ à Brain-sur-Allonnes. C'est en effet Bernard Lahondès qui arrivait en tête au premier tour avec 27,42% dans la commune. La victoire finale revenait ensuite en revanche à Anne-Laure Blin (Les Républicains) chez les électeurs avec 66,55%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 33,45%.

17:29 - Brain-sur-Allonnes : législatives et dynamiques démographiques

La diversité démographique et les réalités socio-économiques de Brain-sur-Allonnes façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec une densité de population de 59 habitants/km² et un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,53%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 1958,9 €/mois souligne le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 641 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (14,88%) met en évidence la nécessité d'un accompagnement familial, et le pourcentage de salariés en CDD (17,89%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Brain-sur-Allonnes mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 12,24% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.