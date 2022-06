Résultat des législatives à Beaucouzé - Election 2022 (49070) [PUBLIE]

12/06/22 22:33

Résultat des législatives 2022 à Beaucouzé

Le résultat des élections législatives 2022 à Beaucouzé est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Maine-et-Loire

Résultat de la législative dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire

Le résultat de l'élection législative à Beaucouzé est tombé. C'est la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a encaissé le plus de votes parmi les 4488 citoyens de Beaucouzé votant dans la 6ème circonscription du Maine-et-Loire. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours basculer si les électeurs des 17 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Beaucouzé. Nicole Dubre Chirat a recueilli 35% des voix. Elle coiffe au poteau Tassadit Amghar (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Pie-Louis Lecluse (Rassemblement National) qui décrochent respectivement 33% et 11% des votes. Le taux de participation s'établit à 56% des électeurs habilités à voter dans la commune à l'échelle de la 6ème circonscription du Maine-et-Loire, ce qui représente 2 511 votants.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beaucouzé Nicole Dubre Chirat Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,03% 34,63% Tassadit Amghar Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,78% 33,28% Pie-Louis Lecluse Rassemblement National 15,94% 11,24% Bernadette Humeau Divers centre 12,24% 9,89% Geneviève Gaillard Les Républicains 4,18% 4,01% Marie Durand Reconquête ! 2,94% 2,37% Bruno Ciofi Divers 2,44% 1,47% Lydie Crevenna Droite souverainiste 2,06% 1,64% Yann Le Diagon Divers extrême gauche 1,38% 1,47% Participation au scrutin Circonscription Beaucouzé Taux de participation 47,78% 55,95% Taux d'abstention 52,22% 44,05% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,54% 2,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,99% 0,52% Nombre de votants 47 007 2 511

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beaucouzé sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:06 - Quel résultat pour les Insoumis de Jean-Luc Mélenchon et leurs alliés à Beaucouzé ? Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une clé du résultat de ces élections législatives, à Beaucouzé comme dans le reste du pays. Le candidat LFI avait obtenu 18,88% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 9,23% et 1,95% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc viser un total théorique de 30,06% à Beaucouzé pour ce premier tour. 16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Beaucouzé ? La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à atteindre 1 minuscule point juste avant la période de réserve (27% contre 28% selon le dernier sondage), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Ces indications des dernières heures auront probablement un écho sur le résultat des législatives à Beaucouzé. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Or Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place au dernier rendez-vous présidentiel à Beaucouzé avec 39,77% des votes exprimés, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon arrivait à la deuxième place à 18,88%, devançant Marine Le Pen à 14,21% et Yannick Jadot à 9,23%. 14:30 - À Beaucouzé, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives ? L'un des critères forts de ces élections législatives sera sans nul doute le taux de participation à Beaucouzé. La perte de pouvoir d'achat cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle, sont de nature à détourner l'attention des électeurs de Beaucouzé (49070) du vote. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 4 486 personnes en âge de voter au sein de la commune, 18,52% avaient déserté les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 18,08% au premier tour. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Beaucouzé ? Au cours des dernières années, les 5 402 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, 50,23% des électeurs de Beaucouzé avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 40,45% au second tour. Avec une participation qui continue de baisser lors des élections législatives, le scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de la France en 2017, le pourcentage de participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, déjà moins qu'en 2012. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Beaucouzé ? Si jamais vous manquez encore de certitudes sur les 9 prétendants au 1er tour dans la circonscription de Beaucouzé, gardez vos nerfs. Les bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la métropole.

Législatives 2022 à Beaucouzé : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 39,8% des suffrages au premier tour à Beaucouzé, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Le président de "La France Insoumise" et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 18,9% et 14,2% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Beaucouzé gratifié de 76,8% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 23,2% des voix. Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président de la République pourra-t-il s'en remettre à cette agglomération pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée ? Quel sera le résultat des législatives 2022 à Beaucouzé (49) ? Elles doivent se tenir très exactement les 12 et 19 juin 2022.