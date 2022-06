Résultat des législatives à Beaujeu - Election 2022 (69430) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Beaujeu

Le résultat des élections législatives 2022 à Beaujeu est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Rhône

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Rhône

Le résultat du premier tour de l'élection législative 2022 à Beaujeu a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est le représentant Les Républicains qui a encaissé le plus de votes parmi les habitants de Beaujeu inscrits dans la 9ème circonscription du Rhône. Le niveau de l'abstention s'élève à 49% des électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de cette circonscription. Ces données ne reflètent cependant pas la totalité des suffrages au niveau de la circonscription, 64 autres communes contribuant également au résultat de la législative dans la 9ème circonscription du Rhône. Au sein de la commune, Alexandre Portier a raflé 35% des suffrages. Rémi Berthoux (Rassemblement National) et Ambroise Méjean (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) obtiennent respectivement 20% et 20% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beaujeu Alexandre Portier Les Républicains 27,64% 35,44% Ambroise Méjean Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,06% 19,61% Mylène Dune Nouvelle union populaire écologique et sociale 20,24% 15,08% Rémi Berthoux Rassemblement National 18,23% 19,61% Claire de Guernon Reconquête ! 5,31% 3,62% Elodie Perrichon Ecologistes 2,88% 2,87% Alexandre Chavanne Régionaliste 1,56% 2,11% Maguy Girerd Droite souverainiste 1,09% 1,06% Chantal Helly Divers extrême gauche 0,66% 0,45% Delphine Baïda Divers 0,32% 0,15% Participation au scrutin Circonscription Beaujeu Taux de participation 48,98% 51,29% Taux d'abstention 51,02% 48,71% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 1,63% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,36% 0,30% Nombre de votants 47 338 676

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beaujeu sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:02 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à Beaujeu ? Un des enjeux majeurs de ces législatives, en France comme à Beaujeu, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 12,36% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Les reports des votes socialistes et écologistes ne sont pas non plus à négliger ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,09% et 1,23% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc espérer un total théorique de 17,68% à Beaujeu pour ce premier tour des élections législatives. 16:30 - Les enquêtes d'opinion, un indice aussi pour le résultat des législatives 2022 à Beaujeu ? À Beaujeu, Marine Le Pen atteignait la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 31,56% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 29,72%. Arrivaient ensuite, avec 12,36%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,74%, Éric Zemmour. Les tendances nationales des dernières semaines changeront certainement cette donne et donc le résultat des législatives dans la ville ce dimanche. Il faut se rappeler que l'alliance LREM-Ensemble est tombée à un trait de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages ce vendredi soir (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - À Beaujeu, quelle influence aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? À Beaujeu, la participation constituera incontestablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. La guerre russo-ukrainienne et son impact sur les tarifs du pétrole et du gaz seraient de nature à éloigner les électeurs de Beaujeu des isoloirs. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 75,73% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre un taux de participation de 76,89% au premier tour, ce qui représentait 998 personnes. Pour rappel, au niveau du pays, l'abstention à la présidentielle 2022 atteignait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - Quel était le pourcentage de l'abstention à Beaujeu en 2017 ? Plus d'un votant sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour. Comment votent habituellement les habitants de cette localité ? Il y a cinq ans, à l'occasion des législatives, 58,69% des personnes en capacité de voter à Beaujeu avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 53,55% au tour deux. 09:30 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à Beaujeu ? Si jamais vous peinez à cerner les 10 prétendants au premier tour dans la seule circonscription de Beaujeu, pas de stress. Les 2 bureaux de vote ne seront fermés qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la ville.

