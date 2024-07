Résultat des législatives 2024 à Morancé (69480) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur qui vont se diriger les supporters de la Nupes à Morancé ? Quelle part des Français votera pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et donné comme plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28,06% des bulletins affichés à l'échelle du pays sont porteurs. Or il n'y avait pas de candidat du Front populaire aux législatives la semaine dernière à Morancé. Le ticket Union de l'extrême droite s'assurait la première place au premier tour, avec 30,92 % des votes. La gauche n'était pas mieux lotie en 2022 également, puisque c'est Ambroise Méjean (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) qui l'emportait dans la ville.

20:58 - Morancé compte parmi les rares zones où le RN n'a pas progressé ces 2 dernières années La montée du RN aura été bien plus élevée en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors que les résultats nationaux ont montré pas loin de 15 points gagnés par le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Morancé semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et le score de 2024, le mouvement n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui qui illustrent cette montée de l'extrême droite...

20:29 - Le résultat de la majorité de nouveau déterminant ce dimanche Le résultat du second tour des législatives au niveau local sera ainsi scruté avec le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Morancé, contrairement à 2022 ? Le RN avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Morancé, comptant 14,97%des suffrages, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 31,90% des voix. Sur la commune de Morancé, c'est finalement une majorité Ensemble ! - Majorité présidentielle qui sera préférée à l'issue du second tour, avec 51,96% contre 48,04% pour l'adversaire Les Républicains.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Grâce à 30,92% des voix, Patrick Louis (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Morancé, le 30 juin à l'occasion du 1er tour de la législative. Alexandre Portier (Les Républicains) et Antoine Laurent (Ensemble ! - Majorité présidentielle) suivaient en recueillant 26,43% et 22,5% des votants à l'échelle municipale. C'est aussi Patrick Louis qui terminait en pôle position dans la 9ème circonscription du Rhône dans son ensemble, avec cette fois 35,41%, devant Alexandre Portier avec 25,41% et Jean-Henri Soumireu-Lartigue avec 23,25%.

19:21 - Résultats à Morancé : quelles conclusions tirer des taux de participation ? À l'heure des résultats, que retenir de l'abstention de cette ville lors des derniers scrutins électoraux ? Comme noté dans la précédente publication, le taux d'abstention au premier tour des législatives à Morancé a atteint 20,6%, plus bas que celui des dernières élections européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, 36,51% des personnes habilitées à participer à une élection à Morancé avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 45,01% il y a cinq ans. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention aux élections européennes 2024 représentait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - À Morancé, l'enjeu majeur de ces législatives 2024 demeure l'abstention Ce dimanche, lors des législatives à Morancé, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation à Morancé s'élevait à 79,4% pour le premier tour des élections législatives 2024. A l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 784 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 83,18% étaient allés voter. La participation était de 86,21% au premier tour, ce qui représentait 1 538 personnes. En comparaison, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 54,96% au premier tour. Au second tour, 47,95% des citoyens se sont déplacés.

17:29 - Comment la composition démographique de Morancé façonne les résultats électoraux ? Quel portrait faire de Morancé, à quelques heures de l'annonce des résultats des législatives ? Avec ses 28,15% de cadres pour 2 176 habitants, cette ville possède une certaine vigueur économique. Ses 197 entreprises démontrent une économie florissante. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (88,54%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 19,5% de retraités, démontreront-ils leur engagement en participant aux élections ? Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 50 252 euros/an, la ville désire un avenir prospère. Pour résumer, Morancé incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.