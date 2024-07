Résultat des législatives 2024 à Belleville-en-Beaujolais : les premiers chiffres du 2e tour

17:58 - Élections législatives à Belleville-en-Beaujolais : impact de la démographie et de l'économie locale

A quelques heures de l'annonce des résultats des législatives, Belleville-en-Beaujolais foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 13 542 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Avec 1 144 entreprises, Belleville-en-Beaujolais permet l'épanouissement de l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,88%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Avec 956 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 10,20%, Belleville-en-Beaujolais se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Malgré un taux de chômage de 11,16%, la ville dévoile un revenu moyen par foyer fiscal de 26 066 €/an, témoignant un certain niveau de prospérité. À Belleville-en-Beaujolais, où la jeunesse représente 39% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir commun et florissant.