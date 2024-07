Résultat des législatives 2024 à Saint-Étienne-des-Oullières (69460) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Saint-Étienne-des-Oullières, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? L'union de gauche aux dernières législatives ayant explosé en vol, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Quelle part de ces voix ira notamment au Nouveau Front populaire ? La réponse à cette question va marquer ce second tour. Premier indice : l'ensemble a glané 28,06% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 17,59% des voix à Saint-Étienne-des-Oullières. Ce qui correspond à une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (16,4%).

20:58 - L'extrême droite n'a pas avancé à Saint-Étienne-des-Oullières Le poids des bulletins dans l'urne pour la formation politique de Jordan Bardella au second tour sera la clé du scrutin pour ces élections des députés au niveau local. Alors qu'on a vu près de 15 points supplémentaires pour le RN au niveau national, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Saint-Étienne-des-Oullières semble néanmoins dans une réalité plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le Rassemblement national n'a en effet pas avancé dans les bureaux de vote locaux. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Saint-Étienne-des-Oullières ? Le score obtenu par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi un point d'observation clé localement pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale 2024. A l'inverse de la législative de 2022, le RN a cette fois des chances de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Il y a deux ans, lors des législatives à Saint-Étienne-des-Oullières, le RN avait en revanche dû se contenter de la deuxième place sur le podium, 23,8% des votants ayant voté pour son binôme, contre 26,39% pour Alexandre Portier (Les Républicains) au premier tour. Au second, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau la première place au binôme Les Républicains avec 61,92%. Alexandre Portier s'imposait donc finalement sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Avec 43,45% des bulletins de vote, Patrick Louis (Union de l'extrême droite) a pris les devants à Saint-Étienne-des-Oullières, le 30 juin dernier à l'occasion du 1er round de l'élection législative. Alexandre Portier (Les Républicains) et Jean-Henri Soumireu-Lartigue (Nouveau Front populaire) suivaient avec 25% et 17,59% des électeurs à l'échelle municipale. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Patrick Louis rassemblant cette fois 35,41%, devant Alexandre Portier avec 25,41% et Jean-Henri Soumireu-Lartigue avec 23,25%.

19:21 - Et que dire des élections européennes à Saint-Étienne-des-Oullières au niveau de la participation ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Comme précisé dans le précédent message, le taux d'abstention au premier tour des élections législatives à Saint-Étienne-des-Oullières a atteint 27,52%, plus bas de 17 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, 44,18% des inscrits sur les listes électorales de Saint-Étienne-des-Oullières (69) avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 52,18% il y a cinq ans. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle s'élevait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention à Saint-Étienne-des-Oullières va-t-elle monter lors du second tour des législatives ? À Saint-Étienne-des-Oullières, l'un des facteurs clés des législatives 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Dans la localité, le taux d'abstention au premier tour des législatives 2024 s'élevait à 27,52%. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, 21,44% des personnes habilitées à voter dans la localité avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 22,97% au second tour. Pour rappel, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,86% au premier tour. Au second tour, 61,29% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Saint-Étienne-des-Oullières ce soir ? La hausse des prix du quotidien qui grève le budget des foyers français, cumulée avec les craintes engendrées par la guerre au Moyen-Orient sont notamment en mesure de renforcer l'engagement civique des citoyens de Saint-Étienne-des-Oullières.

17:29 - Les défis socio-économiques de Saint-Étienne-des-Oullières et leurs implications électorales Quel portrait faire de Saint-Étienne-des-Oullières, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 971 logements pour 2 206 habitants, la densité de la ville est de 225 habitants par km². Avec 158 entreprises, Saint-Étienne-des-Oullières se positionne comme un terreau favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de ménages détenant au moins une voiture (86,82%) souligne une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Les citoyens, comprenant une proportion de 28,96% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Malgré un taux de chômage de 6,37%, la ville affiche un salaire moyen mensuel net de 2474,36 € par mois, jouissant d'une certaine prospérité. Saint-Étienne-des-Oullières incarne la vigueur et les valeurs d'un pays en pleine transformation.