Résultat des législatives 2024 à Villefranche-sur-Saône : les premiers chiffres du 2e tour

D'après les projections en nombre de sièges dévoilées entre les deux tours, le Rassemblement national devrait s'arroger moins de 250 députés à l'issue des législatives. L'union de la gauche pourrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité sécuriseraient entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Villefranche-sur-Saône ont préféré Jean-Henri Soumireu-Lartigue (Nouveau Front populaire), qu'ils ont gratifié de 34,95% des bulletins de vote. Patrick Louis (Union de l'extrême droite) et Alexandre Portier (Les Républicains) suivaient avec respectivement 28,73% et 21,56% des votants à l'échelle de la ville. La circonscription n'a en revanche pris tout à fait le même cap que la commune, puisque c'est Patrick Louis qui y arrivait en première place, avec 35,41% devant Alexandre Portier avec 25,41% et Jean-Henri Soumireu-Lartigue avec 23,25%.

17:29 - Villefranche-sur-Saône : démographie, élections et perspectives d'avenir

Dans la ville de Villefranche-sur-Saône, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 38% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 16,76%. De plus, le pourcentage de familles propriétaires (35,27%) met en avant l'importance des questions d'habitat et d'urbanisation. Un salaire moyen mensuel net de 2148,63 € par mois peut être révélateur de la précarité économique de certains foyers. Par ailleurs, la présence d'une population immigrée de 16,67% et d'une population étrangère de 13,65% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'éducation à Villefranche-sur-Saône mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 34,5% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'instruction.