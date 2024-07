Résultat des législatives 2024 à Villié-Morgon (69910) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Villié-Morgon, que vont décider les supporters de gauche ? Le Front populaire qui s'avance en 2024 s'est imposé comme une force politique majeure lors du premier tour des législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui introduit de nouveau une option de gauche dans ce second tour ce dimanche. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Villié-Morgon, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 16,6% des votes dans la commune. Une poussée à mettre en perspective néanmoins avec les 17,16% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

20:58 - En deux ans, le RN n'a à peu près rien gagné à Villié-Morgon La montée du Rassemblement national aura été bien plus forte en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. Alors qu'on a observé pas loin de 15 points de plus pour le RN sur la France entière, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Villié-Morgon semble néanmoins dans une dynamique différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas augmenté son score dans les bureaux de vote sur place. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisque ce sont les nouveaux alliés du RN qui sont en tête...

20:29 - Quel avait été le résultat législatives en 2022 à Villié-Morgon ? Le résultat du second tour des élections législatives 2024 au niveau local sera en conséquence regardé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans de nombreuses autres villes. A l'inverse de l'élection de 2022, le RN a cette fois des chances de conquérir la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Les élections législatives de l'époque à Villié-Morgon ne donneront pas l'avantage en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 20,77% dans la commune, alors que les candidats Les Républicains rassembleront 28,78% des voix. Et le second tour ne fera que le confirmer avec encore Alexandre Portier (Les Républicains) au sommet localement, avec 66,91%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 33,09%.

20:05 - Quel score à Villié-Morgon pour le RN aux élections législatives ? Grâce à 40,28% des votes, Patrick Louis (Union de l'extrême droite) a pris la tête à Villié-Morgon, dimanche 30 juin au soir du 1er tour de l'élection législative. Alexandre Portier (Les Républicains) et Jean-Henri Soumireu-Lartigue (Front populaire) suivaient en obtenant 28,13% et 16,6% des votants dans la ville. C'est aussi Patrick Louis qui achevait ce premier tour en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 35,41%, devant Alexandre Portier avec 25,41% et Jean-Henri Soumireu-Lartigue avec 23,25%.

19:21 - Que dire de la participation par rapport au scrutin européen à Villié-Morgon ? Comment votent d'habitude les citoyens de cette localité ? Dimanche dernier, 25,04% des électeurs de Villié-Morgon ne se sont pas déplacés au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur à celui des dernières élections européennes. Il y a trois semaines, durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention s'élevait effectivement à 41,63% au sein de Villié-Morgon (69). L'abstention était de 48,53% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 20% le midi et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - 74,96% de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 à Villié-Morgon Le taux d'abstention est à n'en pas douter un facteur décisif du scrutin législatif 2024. Dimanche dernier, le pourcentage d'abstention au premier tour des législatives 2024 à Villié-Morgon s'élevait à 25,04%. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 représentait 48,04% au premier tour. Au second tour, 57,24% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 730 personnes en âge de voter dans la commune, 19,65% avaient refusé de se rendre aux urnes, à comparer avec une abstention de 21,29% au second tour.

17:29 - Élections à Villié-Morgon : l'impact des caractéristiques démographiques Quel portrait faire de Villié-Morgon, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Avec ses 8,09% d'agriculteurs pour 2 127 habitants, cette ville est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. L'existence de 204 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la ville, 19,49% des résidents sont des enfants, et 8,31% de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les habitants, dont 31,15% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette mosaïque sociale, près de 43,04% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 687,91 euros pourrait devenir une entrave à plus de prospérité. En résumé, Villié-Morgon incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.