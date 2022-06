Résultat des législatives à Beaumes-de-Venise - Election 2022 (84190) [PUBLIE]

13/06/22 00:59

Résultat des législatives 2022 à Beaumes-de-Venise

Le résultat des élections législatives 2022 à Beaumes-de-Venise est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 4ème circonscription du Vaucluse

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l'élection législative à Beaumes-de-Venise. Ces chiffres ne reflètent toutefois pas la totalité des votes au niveau de la 4ème circonscription du Vaucluse : 47 autres communes contribuent également au résultat de l'élection législative dans cette circonscription. Le taux d'abstention parmi les citoyens habilités à voter au sein de la commune pour la 4ème circonscription du Vaucluse s'élève à 46%. Violaine Richard a rassemblé 39% des votes. Elle coiffe au poteau Marie-France Lorho (Rassemblement National) et Monia Galvez (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui recueillent respectivement 32% et 16% des votes.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beaumes-de-Venise Marie-France Lorho Rassemblement National 41,01% 31,69% Violaine Richard Ensemble ! (Majorité présidentielle) 25,27% 39,03% Monia Galvez Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,14% 16,20% Roger Rossin Les Républicains 7,67% 4,93% Betty Carvou Ecologistes 2,59% 2,21% Anne-Marie Hautant Régionaliste 1,49% 1,61% Marc Governatori Ecologistes 1,46% 2,31% Nicolas Petillot Divers extrême gauche 1,18% 0,60% Alexandre Rigord Ecologistes 1,09% 1,41% Jean-Marie Wailly Divers 0,11% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Beaumes-de-Venise Taux de participation 46,68% 54,18% Taux d'abstention 53,32% 45,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 2,13% 1,87% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,51% 0,49% Nombre de votants 42 197 1 018

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Beaumes-de-Venise sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Sur quel candidat vont converger les supporters de gauche à Beaumes-de-Venise ? Les électeurs de Beaumes-de-Venise avaient apporté 15,21% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la première manche de l'élection présidentielle 2022. Il faut aussi tenir compte les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 3,87% et 1,09% au premier tour de la présidentielle. Le bloc de gauche peut donc espérer un total théorique de 20,17% à Beaumes-de-Venise pour ces élections légilsatives. 16:30 - À Beaumes-de-Venise, des sondages aussi révélateurs ? A la dernière élection, à Beaumes-de-Venise, Marine Le Pen figurait en tête avec 28,04% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,98%, puis Jean-Luc Mélenchon à 15,21% et Éric Zemmour à 12,08%. Les dynamiques nationales des ultimes semaines changeront peut-être cette donne à Beaumes-de-Venise dimanche, même s'il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos), devant un Rassemblement national troisième, non loin des 20%. 14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Beaumes-de-Venise L'abstention constituera immanquablement l'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 à Beaumes-de-Venise. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur les tarifs des matières premières sont susceptibles d'impacter la stratégie de vote des électeurs de Beaumes-de-Venise (84190). Il y a 2 mois, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 875 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 19,04% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,41% au premier tour. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, plus qu'en 2017. 11:30 - Au moment des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Beaumes-de-Venise ? Pour comprendre le vote des électeurs de cette ville, il est indispensable d'analyser les résultats des scrutins précédents. Au moment des législatives de 2017, parmi les 1 800 inscrits sur les listes électorales à Beaumes-de-Venise, 55,83% avaient pris part au scrutin au premier tour, contre une participation de 50,83% au dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi espérée que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur au premier round des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les législatives 2022 s'achèvent à 18 heures à Beaumes-de-Venise 10 candidats sont sur la ligne de départ dans la circonscription de Beaumes-de-Venise ce 12 juin, pour le 1er tour des élections législatives 2022. Un niveau de candidats au niveau des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Les 1875 électeurs de la ville auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 2 bureaux de vote et faire leur choix pour ce premier round.

Législatives 2022 à Beaumes-de-Venise : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 28,04% des suffrages au premier tour à Beaumes-de-Venise, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un nouveau mandat et l'ancien ministre du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,98% et 15,21% des suffrages. Fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Beaumes-de-Venise avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 50,04% des voix, cédant par conséquent à Emmanuel Macron 49,96% des votes. En pole position du premier tour de l'élection présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils à même de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée dans cette circonscription ? Quel sera le résultat des élections législatives à Beaumes-de-Venise (84) ? Elles se dérouleront très exactement les 12 et 19 juin prochains.