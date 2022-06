Résultat de la législative à Beauzac : 2e tour en direct

19/06/22 17:25

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Beauzac sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Beauzac. En direct 17:25 - Vers une victoire pour la candidature Les Républicains à Beauzac ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains conserveraient entre 40 et 65 députés. Il faudra néanmoins tenir compte des particularismes locaux, comme par exemple à Beauzac. Grâce à 46,22% des votes, la candidature Les Républicains s'est imposée à Beauzac à l'occasion du premier round des législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à respectivement 19,24% et 15,91% des suffrages. 13:30 - À Beauzac, l'enjeu majeur de ces législatives demeure la participation Au cours des scrutins précédents, les 3019 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, parmi les 2137 inscrits sur les listes électorales à Beauzac, 48,53% étaient restés chez eux au premier tour. Le taux d'abstention était de 42,3% pour le deuxième tour. Le scrutin législatif de ce 19 juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record comme lors des élections législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage d'abstention aux élections législatives françaises atteignait 57,36% au second tour, 6 points de plus qu'au premier tour. 10:30 - 2e tour des législatives à Beauzac ce 19 juin ! Si vous êtes toujours dans le doute concernant les prétendants finalistes de ce 2e épisode dans la circonscription de Beauzac, pas de stress. Les 2 bureaux de vote ne fermeront qu'à 18 heures pour ces législatives 2022 dans la cité.

Résultats des législatives 2022 à Beauzac - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Beauzac aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Haute-Loire

Tête de liste Liste Isabelle Valentin Les Républicains Celline Gacon Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Beauzac - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Beauzac

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Haute-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Beauzac Isabelle Valentin (Ballotage) Les Républicains 45,26% 46,22% Celline Gacon (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 18,96% 15,91% Cécile Gallien Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,24% 13,18% Suzanne Fourets Rassemblement National 14,23% 19,24% Emmanuelle Poumeau de Lafforest Reconquête ! 2,61% 1,58% Dominique Samard Ecologistes 2,45% 2,28% Virginie Leger-Portal Ecologistes 1,27% 0,70% Electre Dracos Divers extrême gauche 0,99% 0,88% Participation au scrutin Circonscription Beauzac Taux de participation 52,45% 50,48% Taux d'abstention 47,55% 49,52% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,22% 1,46% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,46% 0,60% Nombre de votants 53 289 1 162

Le résultat de l'élection législative 2022 à Beauzac est officiel. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 81 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Beauzac. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens figurant sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Haute-Loire s'établit à 50%. Au sein de la ville, Isabelle Valentin a ainsi enregistré 46% des votes. Suzanne Fourets (Rassemblement National) et Celline Gacon (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décrochent 19% et 16% des voix.

Législatives 2022 à Beauzac : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Beauzac (43590) ? Elles doivent avoir lieu les 12 et 19 juin prochains. Le RN a une carte à jouer dans cette ville où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour il y a deux mois. Durant la présidentielle 2022, Marine Le Pen avait décroché 38,07% des suffrages au premier tour à Beauzac, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancien 3e homme lors de la dernière élection présidentielle avaient obtenu 20,46% et 13,13% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Beauzac avaient confirmé Marine Le Pen au second en lui accordant 59,07% des suffrages, laissant donc 40,93% des voix à Emmanuel Macron.