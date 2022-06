Résultat de la législative à Bellefontaine : 2e tour en direct

19/06/22 17:32

Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier sont sur la ligne de départ dans la seule circonscription de Bellefontaine ce 19 juin 2022, pour le 2e round des élections législatives 2022. Un niveau de postulants réduit. Les 1666 citoyens de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 3 bureaux de vote et décider qui sera élu à l'issue de ce second volet.

D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. La Nupes menée par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Il faudra bien sûr prendre en compte les particularismes locaux, comme à Bellefontaine. Avec 68,37% des bulletins de vote, les candidats Régionaliste se sont imposés à Bellefontaine dimanche 12 juin 2022 au soir du 1er tour de la législative. Les représentants Divers gauche et Rassemblement National les suivent avec dans l'ordre 24,1% et 4,52% des voix.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Bellefontaine ( Martinique ) seront amenés à contribuer aux législatives comme l'ensemble des Français. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait amassé 55,40% des votes au premier tour à Bellefontaine, devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. La fille du fondateur du Front National et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 16,48% et 13,02% des votes. Après l'éviction de Jean-Luc Mélenchon au niveau national, Marine Le Pen était, en fin de compte, ressortie en tête du second tour en rassemblant 66,21% des suffrages. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 33,79% des votes. Les votants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Jean-Luc Mélenchon à l'instar du premier tour de la présidentielle et glisseront-ils un bulletin dans l'urne en faveur de la gauche rassemblée aux législatives ?