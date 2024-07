Résultat des législatives 2024 à Macouba (97218) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Que vont choisir les électeurs de gauche à Macouba ? Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Il n'y avait pas de candidat du Nouveau Front populaire au premier tour des législatives à Macouba. Le binôme Régionaliste s'assurait la première place au premier tour, avec 38,37 % des suffrages. La gauche n'était pas mieux lotie aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Justin Pamphile (Régionaliste) Régionaliste qui l'emportait au second tour.

20:58 - 22 points grattés en 2 ans par l'extrême droite à Macouba Le résultat des élections législatives à l'échelle locale sera analysé au prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste de la France. Ce sont déjà 22 points qui ont ainsi été gagnés par le RN au niveau de la commune entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Une progression conséquente. Un cran de plus sera certainement passé ce dimanche soir.

20:29 - À Macouba, les résultats des dernières législatives aussi révélateurs aujourd'hui ? Il s'agit dorénavant de déterminer si la tendance au second tour sera semblable à celle de 2022 ou non. Les législatives à l'époque à Macouba bénéficieront aussi, au premier tour, aux candidats Régionaliste qui rassembleront 72,83% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Martinique. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

20:05 - Marcellin Nadeau (Régionaliste) devant ses concurrents lors des législatives 2024 à Macouba Selon les projections des sondeurs diffusées dans les derniers jours de campagne, l'alliance du RN et des amis d'Eric Ciotti pourrait s'arroger pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. La coalition de gauche devrait accaparer jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron sécuriseraient jusqu'à 120 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des caractéristiques locales. Marcellin Nadeau (Régionaliste) a amassé 38,37% des suffrages à Macouba dimanche 30 juin dernier, lors du premier tour de l'élection législative. Yan Monplaisir (Divers droite) récupérait 25%. Ensuite, Juvénal Remir (Rassemblement National) recevait 22,67% des votants. C'est aussi Marcellin Nadeau qui achevait ce premier tour en pôle position dans la 2ème circonscription de la Martinique dans son ensemble, avec cette fois 48,31%, devant Yan Monplaisir avec 27,06% et Juvénal Remir avec 10,51%.

19:21 - A l'annonce des résultats des législatives 2024, quelle est la participation à Macouba ? L'observation des résultats des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette localité. Le premier tour des législatives 2024 à Macouba a connu un pourcentage d'abstention de 81,01%, plus bas que celui des dernières européennes. Il y a trois semaines, pendant le précédent scrutin européen, 91,93% des électeurs de Macouba avaient en effet refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 86,66% pour les élections européennes de 2019. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée il y a une semaine. Elle s'élevait à 25,90% le midi et 59,39% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Macouba L'une des clés de ces législatives 2024 est sans aucun doute l'étendue de la participation. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Macouba s'élevait à 18,99%. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 10,1% au premier tour et 18,44% au second tour. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 34,95% des électeurs inscrits dans la ville avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 28,61% au premier tour, soit 289 personnes.

17:29 - Macouba : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des législatives à Macouba comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 017 habitants répartis dans 596 logements, ce bourg présente une densité de 64 habitants par km². Ses 43 entreprises attestent une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 263 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers disposant d'au moins une voiture (41,11%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des votants. Les électeurs, comprenant une proportion de 24,02% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 20,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 418,32 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Finalement, à Macouba, les spécificités locales se joignent aux défis français.