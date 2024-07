Résultat des législatives 2024 au Morne-Vert (97226) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Au Morne-Vert, qui va tirer parti du vote de la gauche ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des votes affichés au niveau national sont encourageants. Le Nouveau Front populaire était absent lors du premier tour des législatives au Morne-Vert. Le ticket Régionaliste était en tête au premier tour, avec 61,06 % des votes. La gauche ne faisait pas mieux aussi en 2022 pour rappel puisque c'est Marcellin Nadeau (Régionaliste) Régionaliste qui l'emportait au second tour.

20:58 - En 2 ans, l'extrême droite n'a pas avancé au Morne-Vert L'écart entre les scores du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. Alors qu'on a vu un peu moins de 15 points supplémentaires pour le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Le Morne-Vert semble néanmoins dans une tendance différente. Entre le score de 2022 et le score de 2024, il n'a en effet pas gagné de points dans la localité.

20:29 - Que peuvent dire les résultats des législatives 2022 pour Le Morne-Vert ? Le résultat des premier et second tours de 2022 semble aussi un enseignement à décortiquer au moment de ce second tour du 7 juillet. Les élections législatives à l'époque au Morne-Vert donneront également l'avantage, au premier tour, aux candidats Régionaliste qui récolteront 58,95% des voix dans la commune, déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Martinique. Un seul candidat était au second tour, une particularité qui offrait 100% à ce dernier sur place !

20:05 - Marcellin Nadeau (Régionaliste) en avance lors des législatives 2024 au Morne-Vert Pour le premier tour de la législative dimanche 30 juin, les électeurs du Morne-Vert ont placé en tête Marcellin Nadeau (Régionaliste), qui a accumulé 61,06% des voix. Yan Monplaisir (Divers droite) et Christian Rapha (Divers droite) suivaient en obtenant 12,98% et 9,69% des électeurs à l'échelle de la ville. C'est aussi Marcellin Nadeau qui terminait en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 48,31%, devant Yan Monplaisir avec 27,06% et Juvénal Remir avec 10,51%.

19:21 - Participation aux élections législatives au Morne-Vert : un record par rapport au scrutin européen ? Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette commune lors des précédents scrutins électoraux ? Comme spécifié dans le post précédent, le taux d'abstention au 1er tour des élections législatives au Morne-Vert était de 65,05%, plus bas de 18 points que celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 634 personnes en âge de voter au Morne-Vert, 83,41% avaient effectivement boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 78,01% il y a 5 ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle augmenter au 2e tour des législatives au Morne-Vert ? Ce 7 juillet, lors des élections législatives au Morne-Vert, qu'en est-il de la participation ? Le taux de participation au 1er tour des élections législatives 2024 au Morne-Vert s'élevait à 34,95%. Pour rappel, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 23,24% au premier tour. Au deuxième tour, 28,16% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour au Morne-Vert ? Pour le deuxième tour de la présidentielle, 52,98% des électeurs dans la ville avaient participé au vote. Le taux de participation était de 49,27% au premier tour, c'est-à-dire 811 personnes. Les jeunes manifestent fréquemment une désaffection pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives au Morne-Vert ?

17:29 - Le Morne-Vert : législatives et dynamiques démographiques Dans les rues du Morne-Vert, le scrutin est en cours. Avec ses 8,38% d'agriculteurs pour 1 778 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 173 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de familles détenant au moins une automobile (54,8%) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 20,39% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 37,43% des familles sont des couples sans enfant. Chaque vote exprimé aujourd'hui au Morne-Vert écrit une nouvelle page de l'histoire du pays.