Résultat de la législative à Belleville-en-Beaujolais : en direct

12/06/22 17:13

Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté habituellement les électeurs de cette ville lors des consultations démocratiques antérieures ? Il y a 5 ans, lors des législatives, 64,21% des personnes en capacité de voter à Belleville-en-Beaujolais avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. L'abstention était de 58,55% pour le deuxième tour.

Le 10 avril dernier, Marine Le Pen avait amassé 28,8% des suffrages au premier tour à Belleville-en-Beaujolais, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le président de la République et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 26,8% et 19,5% des votes. A l'opposé du premier tour de scrutin, Emmanuel Macron était finalement ressorti en tête du second tour en captant 53,9% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 46,1% des suffrages. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette agglomération, Marine Le Pen et l'extrême droite auront-ils la possibilité de s'emparer d'un fauteuil à l'Assemblée nationale dans cette circonscription ? Quel prétendant à l'Assemblée nationale les 13 330 habitants de Belleville-en-Beaujolais fixeront-ils en première position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?