Résultat des législatives 2024 à Beaujeu (69430) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Sur quel candidat vont se diriger les 16,56% du Front populaire à Beaujeu ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, avec comme inconnue la décision de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Ce dernier reste un mystère dans cet épilogue. Dimanche dernier, l'attelage a réuni plus de 28% des votes à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée la semaine dernière, à Beaujeu, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 16,56% des votes dans la commune. Une évolution en comparaison des 15,08% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national n'a pas séduit plus d'électeurs à Beaujeu ces 2 dernières années L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors que les résultats nationaux ont montré un peu moins de 15 points gagnés par le RN au niveau du pays, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Beaujeu semble néanmoins dans une situation différente. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville. Un constat en trompe-l'oeil en réalité, puisqu'à défaut du RN, ce sont ses nouveaux alliés qui ont absorbé cette poussée…

20:29 - Quel résultat lors des législatives 2022 à Beaujeu ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de Jordan Bardella lors des élections législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Contrairement à l'expérience de 2022, le RN a cette fois l'espoir de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Il y a deux ans, lors des législatives à Beaujeu, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place, 19,61% des habitants passés par le bureau de vote ayant choisi de faire confiance à son binôme, contre 35,44% pour Alexandre Portier (Les Républicains) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant de nouveau le premier rang au binôme Les Républicains avec 66,93%. Alexandre Portier conservait donc son avance sur place.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national aux législatives à Beaujeu ? Avec 38,63% des bulletins de vote, Patrick Louis (Union de l'extrême droite) a pris la pôle position à Beaujeu, dimanche 30 juin 2024 lors du 1er round de la législative. Alexandre Portier (Les Républicains) et Jean-Henri Soumireu-Lartigue (Union de la gauche) suivaient en décrochant 28,92% et 16,56% des électeurs. C'est aussi Patrick Louis qui achevait ce premier tour en tête dans la circonscription complète, avec cette fois 35,41%, devant Alexandre Portier avec 25,41% et Jean-Henri Soumireu-Lartigue avec 23,25%.

19:21 - Le défi de la participation analysé à la loupe à Beaujeu Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des rendez-vous électoraux passés ? À Beaujeu, le taux d'abstention au 1er round des élections législatives 2024 a été de 27,64%, moins élevé que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, parmi les 1 279 inscrits sur les listes électorales à Beaujeu, 46,29% avaient en effet déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 50,16% lors du scrutin de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,90% à 12 heures et 59,39% à 17 heures pour le premier tour, c’était mieux qu’en 2022.

18:35 - La participation peut-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives à Beaujeu ? L'une des clés de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement l'étendue de la participation. Le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 à Beaujeu s'élevait à 72,36%, dimanche dernier. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 51,29% au premier tour. Au deuxième tour, 42,94% des votants se sont déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Beaujeu ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 1 298 personnes en âge de voter au sein de la commune, 76,89% avaient pris part au scrutin. La participation était de 75,73% au deuxième tour, ce qui représentait 983 personnes.

17:29 - Beaujeu : démographie et socio-économie impactent les législatives Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Beaujeu mettent en lumière des tendances nettes susceptibles d'influencer les résultats des législatives. La répartition par âge peut avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de santé. Dans la commune, 16,65% des résidents sont des enfants, et 12,69% sont des personnes âgées. Le taux de familles possédant au moins une automobile (67,13%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 676 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,32%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,94%) indique des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Beaujeu mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 15,74% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques françaises s'adaptent aux réalités locales.