Résultat de la législative à Bénodet : en direct

12/06/22 11:11

Lors de l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 40,3% des suffrages au premier tour à Bénodet, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'actuelle députée de la onzième circonscription du Pas-de-Calais et le fondateur de "La France Insoumise" avaient obtenu 16,9% et 11,1% des suffrages. Le choix des habitants de Bénodet était resté égal au deuxième tour en faveur d'Emmanuel Macron (69,2% des voix), laissant ainsi 30,8% des suffrages à Marine Le Pen. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président de la République pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour avoir une majorité des députés de l'Assemblée ? Les inscrits sur les listes électorales de Bénodet (29950) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront participer aux élections législatives 2022 qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Quel candidat favoriseront-ils ?