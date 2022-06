En direct

18:52 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de gauche à Betton ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une clé du résultat de ces législatives 2022, à Betton comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 24,03% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Il ne faut pas oublier non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 10,33% et 3,3% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 37,66% à Betton pour ce premier tour.

16:30 - Que peuvent signifier les grandes tendances des législatives 2022 pour Betton ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Betton dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble a baissé à un cheveu de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant la trêve. Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Emmanuel Macron avait atteint la première position lors de la dernière élection à l'Elysée à Betton avec 37,62% des suffrages exprimés, au 1er tour. Jean-Luc Mélenchon terminait en deuxième position à 24,03%, devançant Yannick Jadot à 10,33% et Marine Le Pen à 9,83%. Pourtant, à l'échelle nationale, on retrouvait le président-candidat à un peu moins de 28%, Marine Le Pen à 23,15%. Jean-Luc Mélenchon terminait à 21,95%.

14:30 - À Betton, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des élections législatives 2022 ? L'une des grandes inconnues des élections législatives 2022 sera indéniablement l'ampleur de la participation à Betton. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur en avril. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 81,1% des inscrits sur les listes électorales de la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 81,7% au premier tour, ce qui représentait 7 744 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'inverser pour des législatives ?

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Betton ? Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des élections antérieures. Cinq ans auparavant, pendant les élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 53,94% au premier tour au niveau de Betton. L'abstention était de 40,45% pour le second round. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était déjà moins qu’en 2012.