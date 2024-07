Résultat des législatives 2024 à Chevaigné (35250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Un potentiel de 49,31% pour la coalition de gauche ce dimanche La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend la décision de ceux qui avaient opté pour le Front populaire la semaine dernière. Pour le premier tour dimanche dernier, ce sont un peu plus de 28% des suffrages qu'a obtenus l'attelage à l'échelle du pays, alors que la Nupes en avait récolté 25,66% il y a deux ans. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Chevaigné, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 40,75% des votes dans la commune. Un chiffre qui est pourtant resté stable en comparaison des 40,5% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a dépassé ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 49,31% à l'époque.

20:58 - Rassemblement national : quel résultat à Chevaigné à l'issue des dernières législatives ? Le nombre d'électeurs séduits par le Rassemblement national sera le grand sujet pour cette élection, à l'échelle locale. Le parti lepéniste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. De quoi prévoir une nouvelle progression à Chevaigné ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement en ces lieux. Le RN a en effet déjà gagné 9 points ici, en deux ans seulement, entre les législatives de 2022 et les législatives de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel verdict final pour Ensemble aux élections législatives à Chevaigné ? Il s'agit désormais de savoir si l'évolution des scores au second tour sera proportionnelle à celle de 2022 ou non. Le premier tour des législatives il y a deux ans à Chevaigné offrait en revanche 40,50% pour Hélène Mocquard (Nupes)des suffrages, alors que les candidats Ensemble ! Obtiendront 40,50% des voix. Chevaigné choisira en revanche Thierry Benoit (Ensemble !) au second tour, finalement en tête localement avec 50,69%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,31%.

20:05 - Un rappel utile pour les résultats des législatives ce dimanche soir à Chevaigné Grâce à 41,03% des bulletins de vote, Thierry Benoit (Ensemble !) a pris la tête à Chevaigné, dimanche 30 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. Un résultat qui lui a permis de ressortir devant Elsa Lafaye (Union de la gauche) et Tangi Marion (Rassemblement National) avec 40,75% et 16,05% des votants. C'est aussi Thierry Benoit qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la circonscription, avec cette fois 41,81%, devant Tangi Marion avec 30,94% et Elsa Lafaye avec 25,13%.

19:21 - La participation analysée dans le détail à Chevaigné À l'heure des résultats, que retenir de la participation de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? À Chevaigné, le taux de participation lors du 1er round des législatives 2024 a été de 79,05%, surpassant de 19 points celui des dernières européennes. Début juin, au moment du scrutin européen, 60,78% des électeurs de Chevaigné (35) avaient en effet pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 61,95% pour les européennes de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% à midi et 45% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle influencer les résultats au 2e tour à Chevaigné ? L'une des clés des législatives est sans aucun doute l'abstention. Dans la ville, le pourcentage d'abstention lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 20,95%. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la présidentielle, sur les 1 801 personnes en âge de voter dans la ville, 16,38% avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 15,49% au premier tour. Pour mémoire, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 43,09% au premier tour et 41,79% au second tour. Quel pourcentage atteindra l'abstention à Chevaigné aujourd'hui ?

17:29 - Chevaigné : démographie, élections et stratégies politiques Dans la ville de Chevaigné, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'impacter le résultat des élections législatives. La pyramide démographique pourrait agir sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 37% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 4,33% de 75 ans et plus. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (92,21%) souligne l'importance des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des 1 029 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (10,71%) révèle la nécessité d'un suivi familial, alors que le taux de salariés en CDD (7,5%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires de diplômes supérieurs (39,17%), témoigne d'une population instruite à Chevaigné, ce qui peut façonner les attitudes envers les questions d'enseignement, de culture et de coopération internationale.