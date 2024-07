Résultat des législatives 2024 à Mouazé (35250) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:58 - Un vote de gauche estimé entre 38,38% et 40% à Mouazé pour ces législatives La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs au cours de ces élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Nouveau Front populaire ? Plus encore qu'au premier tour, cette bascule va forcément donner une des directions de ce second tour. Premier indice : l'ensemble a récolté un peu plus de 28% des votes au niveau de la France dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Cette base est déjà élevée : lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Mouazé, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 38,38% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à compléter néanmoins avec les 44,23% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 33% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 53,15% pour faire aussi bien que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Jusqu'où peut aller le Rassemblement national lors des législatives à Mouazé ? Avec un score qui a encore grandi depuis les européennes, la marche du RN lors de ces élections législatives est à observer localement. La progression du RN est déjà solide à Mouazé entre le score de la formation nationaliste en 2022 (12,16%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (26,21%), de l'ordre de 14 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les études sondagières donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, bien plus que les 89 de l'époque. De quoi prévoir une implantation durable du parti dans la commune, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Les chiffres de la dernière législative peuvent-ils avoir un sens pour l'élection de 2024 à Mouazé ? Cette hiérarchie établie au premier tour est logiquement à comparer avec ce qui a eu lieu en 2022. Les législatives à l'époque à Mouazé seront en revanche favorables, au premier tour, aux candidats Nupes qui réuniront 44,23% des voix dans la commune, qui faisait déjà partie de la 6ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Au deuxième round,c'est encore Hélène Mocquard qui remportera le plus de votes, avec 53,15% sur l'unique circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 46,85%.

20:05 - Des législatives qui ont souri au bloc Union de gauche à Mouazé dimanche dernier Elsa Lafaye (Nouveau Front populaire) a réuni 38,38% des suffrages à Mouazé le 30 juin 2024, lors du 1er tour des législatives. Thierry Benoit (Ensemble pour la République) recevait 32,35%. Enfin, Tangi Marion (Rassemblement National) recueillait 26,21% des électeurs. La tête de la course était sensiblement différente en considérant tous les votants de la circonscription, puisque c'est Thierry Benoit qui y remportait ce premier tour de piste, avec cette fois 41,81% devant Tangi Marion avec 30,94% et Elsa Lafaye avec 25,13%. Le résultat du second tour s'annonce donc comme assez différent du premier ce 7 juillet.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Mouazé : quelle évolution ? Au fil des scrutins électoraux antérieurs, les 1 770 habitants de cette commune ont dévoilé leurs habitudes de vote. À Mouazé, le taux de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 81,56%, surpassant celui des dernières élections européennes. Durant le précédent scrutin européen, 1 148 inscrits sur les listes électorales de Mouazé (35) avaient en effet pris part au scrutin (soit 66,2%). La participation était de 58,49% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux européennes 2024 représentait 51,5% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - L'abstention sera scrutée tout autant que les résultats des législatives 2024 à Mouazé La participation constitue à n'en pas douter l'une des clés des élections législatives. Dans la ville, 18,44% des électeurs ont choisi de ne pas voter dimanche dernier lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 42,78% au premier tour. Au deuxième tour, 39,04% des citoyens n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 1 117 personnes en âge de voter dans la ville, 12,26% avaient refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 13,6% au second tour.

17:29 - Mouazé : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour le second round des législatives à Mouazé comme dans tout l'Hexagone. Avec une population de 1 745 habitants répartis dans 644 logements, cette localité présente une densité de 166 hab par km². Avec 75 entreprises, Mouazé offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Dans la localité, 29,53% des résidents sont des enfants, et 11,24% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 29,52% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en allant voter ? Au sein de cette diversité sociale, près de 29,31% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 607,58 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Mouazé, où les moins de 30 ans représentent 42% de la population, les élections sont la promesse d'un avenir en communion.