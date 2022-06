Résultat de la législative à Blancs-Coteaux : 2e tour en direct

19/06/22 17:27

Seuls les candidats qualifiés la semaine passée s'opposent dans la seule circonscription de Blancs-Coteaux ce 19 juin, pour le 2e tour des législatives 2022. Un nombre de postulants réduit. Et les 2415 votants de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour rallier les 5 bureaux de vote et se prononcer pour ce second round.

Grâce à 50,32% des votes, la candidature Divers droite s'est imposée à Blancs-Coteaux lors du 1er round des élections législatives dimanche 12 juin 2022. Les représentants Rassemblement National et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 25,08% et 9,84% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges.

Le résultat de l' élection législative à Blancs-Coteaux est tombé. À Blancs-Coteaux, les 2417 habitants rattachés à la 5ème circonscription de la Marne ont désigné la candidature Divers droite. Charles de Courson a raflé 50% des votes. Pierre Thionnet (Rassemblement National) et Karine Le Luron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtiennent dans l'ordre 25% et 10% des suffrages. Le niveau de la participation parmi les habitants autorisés à voter au sein de la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Marne s'établit à 52% (soit 1 255 votants). Les électeurs des 252 autres communes de cette circonscription législative voteront-ils comme ceux de Blancs-Coteaux ?

Les inscrits sur les listes électorales de Blancs-Coteaux ( Marne ) prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Les citoyens de cette commune s'en remettront-ils de nouveau à Marine Le Pen et choisiront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de l'élection présidentielle ? Pendant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait obtenu 35,63% des voix au premier tour à Blancs-Coteaux, devant Emmanuel Macron et Éric Zemmour. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et Éric Zemmour avaient obtenu 28,91% et 9,13% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les électeurs de Blancs-Coteaux avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui conférant 52,97% des suffrages, abandonnant ainsi à Emmanuel Macron 47,03% des voix.