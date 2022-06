Résultat des législatives à Blancs-Coteaux - Election 2022 (51190) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Blancs-Coteaux

Le résultat des élections législatives 2022 à Blancs-Coteaux est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Marne

Le résultat de la législative à Blancs-Coteaux est dorénavant officiel. Le représentant Divers droite arrache la première position chez les citoyens votant dans la 5ème circonscription de la Marne résidant à Blancs-Coteaux. Charles de Courson a ainsi rassemblé 50% des votes dans la ville. Il devance Pierre Thionnet (Rassemblement National) et Karine Le Luron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui récupèrent respectivement 25% et 10% des voix. Cependant, le résultat de la législative dans cette circonscription peut toujours basculer si les électeurs des 252 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Blancs-Coteaux. Le niveau de l'abstention parmi les citoyens inscrits sur les registres électoraux dans la commune au niveau de la 5ème circonscription de la Marne s'établit à 48% (soit 1 255 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Blancs-Coteaux Charles de Courson Divers droite 44,54% 50,32% Pierre Thionnet Rassemblement National 27,24% 25,08% Karine Le Luron Nouvelle union populaire écologique et sociale 11,09% 9,84% Isabelle Pestre Ensemble ! (Majorité présidentielle) 8,91% 6,85% Emmanuel Renoud Reconquête ! 3,53% 4,11% Lucie Martins Ecologistes 1,85% 0,97% Marie-Amélie de la Rochère Droite souverainiste 1,09% 1,29% Joelle Bastien Divers extrême gauche 0,91% 0,73% Camille Brunel Ecologistes 0,84% 0,81% Participation au scrutin Circonscription Blancs-Coteaux Taux de participation 49,02% 51,92% Taux d'abstention 50,98% 48,08% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,18% 1,20% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,00% Nombre de votants 37 253 1 255

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Blancs-Coteaux sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:31 - Que vont choisir les supporters de gauche à Blancs-Coteaux ? Les inscrits de Blancs-Coteaux avaient concédé 7,52% de leurs votes à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour la 1re manche de la dernière présidentielle. Il faut aussi tenir compte les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,63% et 0,7% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc viser un total théorique de 10,85% à Blancs-Coteaux pour ce premier tour des législatives. 16:30 - Les sondages, un repère aussi pour le résultat des législatives 2022 à Blancs-Coteaux ? L'élection présidentielle d'avril, à Blancs-Coteaux, s'achevait favorablement pour Marine Le Pen avec 35,63% des suffrages. En seconde position, arrivait Emmanuel Macron à 28,91%, puis Éric Zemmour à 9,13% et Jean-Luc Mélenchon à 7,52%. Le chef de l'Etat sortant se plaçait à en revanche 27,85% des votants à l'échelle nationale, contre 23,15% pour Marine Le Pen et 21,95% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indications nationales des dernières semaines chambouleront probablement ce tableau lors des législatives dans la cité. Or la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Au même moment, le Rassemblement national de Marine Le Pen a courru après les 20%. 14:30 - À Blancs-Coteaux, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Blancs-Coteaux ? La situation géopolitique actuelle pourrait entre autres relativiser l'intérêt de l'élection aux yeux des électeurs de Blancs-Coteaux (51190). En avril 2022, lors du second tour de la présidentielle, parmi les 2 415 personnes en âge de voter au sein de la localité, 79,38% étaient allées voter. Le taux de participation était de 78,84% au premier tour, c'est-à-dire 1 904 personnes. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, c'était presque un record. 11:30 - À Blancs-Coteaux, les chiffres de la participation à l'occasion des élections législatives seront un élément décisif Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette ville lors des dernières consultations politiques ? Au moment des législatives de 2017, le taux de participation s'était élevé à 54,27% au premier tour dans la commune à Blancs-Coteaux. Le taux de participation était de 48,58% au deuxième tour. 09:30 - A quelle heure s'achèvent les législatives à Blancs-Coteaux ? Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons suivre cette première étape des législatives 2022 à Blancs-Coteaux, jusqu'à la publication des résultats. On compte 9 candidats dans la circonscription de la métropole (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir ce dimanche de 1er tour dans les 5 bureaux de vote de la commune.

