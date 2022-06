Une des clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Blanquefort, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 21,47% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 5,46% et 2,4% au 1er tour de l'élection présidentielle. La Nupes peut donc se fixer un total théorique de 29,33% à Blanquefort pour ces légilsatives.

16:30 - À Blanquefort, des sondages tout aussi parlants ?

La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a vu son score bondir très près de la majorité LREM-Ensemble dans les sondages avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage. Pendant ce temps, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%. Ces indications des dernières heures auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Blanquefort dimanche. Mais on ne pourra ignorer les spécificités locales. Or à Blanquefort, Emmanuel Macron achevait la course en tête de la dernière élection avec 31,21% des voix au 1er round, devant Jean-Luc Mélenchon à 21,47%. On trouvait plus loin, avec 20,14%, Marine Le Pen et enfin, à 5,59%, Éric Zemmour. Au niveau national, c'est un score de près de 28% des suffrages qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% et le leader de LFI à près de 22%.