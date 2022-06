Résultat de la législative à Blotzheim : en direct

12/06/22 19:23

À Blotzheim, le taux de participation constituera incontestablement l'un des facteurs essentiels de ces élections législatives. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres inciter les citoyens de Blotzheim (68730) à se désintéresser de l'élection. Il y a 2 mois, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 25,38% des électeurs habilités dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,87% au premier tour. Pour mémoire, au niveau de l'Hexagone, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017.

Un des paramètres clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Blotzheim, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait cumulé 11,16% des suffrages il y a deux mois sur place. Et c'est encore sans compter les suffrages du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 5,01% et 0,83% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit une réserve de voix de 5,84% du côté des électeurs de gauche, et donc 17 en comptant les voix de Mélenchon.

Les électeurs de Blotzheim ( Haut-Rhin ) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le second. Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 32% des suffrages au premier tour à Blotzheim, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La candidate d'extrême-droite et l'ancien troisième homme lors de la présidentielle de 2022 avaient obtenu 29% et 11% des voix. Le choix des habitants de Blotzheim était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (52% des suffrages), abandonnant par conséquent 48% des votes à Marine Le Pen. Les habitants de cette localité feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?