En direct

19:42 - Quel résultat à Boigny-sur-Bionne pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Les électeurs de Boigny-sur-Bionne avaient apporté 17,3% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon le 10 avril dernier, pour le premier round de la dernière présidentielle 2022. Les transferts des votes du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 4,0% et 2,79% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un point de départ de 24,09% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Boigny-sur-Bionne.

16:30 - Les sondages, un signe aussi pour le résultat des législatives 2022 à Boigny-sur-Bionne ? Les mouvements nationaux des ultimes semaines auront sans doute une résonnance sur les législatives à Boigny-sur-Bionne ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des habitudes locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria), devant un Rassemblement national troisième, au-dessus de 19%. Or Emmanuel Macron avait glané la première position à la dernière élection présidentielle à Boigny-sur-Bionne avec 34,37% des votes, au 1er round. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 24,32%, devançant Jean-Luc Mélenchon à 17,3% et Éric Zemmour à 5,89%. Néanmoins, en France, on retrouvait le chef de l'Etat sortant à 27,85%, la candidate du FN à un peu plus de 23%. Le leader de LFI terminait à 21,95%.

14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Boigny-sur-Bionne L'abstention sera indiscutablement l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 à Boigny-sur-Bionne. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de la dernière présidentielle, 81,72% des électeurs dans la localité avaient pris part au scrutin. La participation était de 81,31% au premier tour, soit 1 366 personnes. La peur d'une résurgence du coronavirus est de nature à détourner l'attention des électeurs de Boigny-sur-Bionne (45760) du vote.

11:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives à Boigny-sur-Bionne ? Les élections législatives mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Voici les chiffres de 2017 au niveau de la France : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. L'étude des rendez-vous électoraux précédents permet de comprendre davantage le vote des habitants de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des législatives, 53,2% des personnes habilitées à participer à une élection à Boigny-sur-Bionne avaient boudé les urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 43,63% pour le round deux.