Résultat des législatives 2024 à Vitry-aux-Loges (45530) – 2e tour [PUBLIE]

Le Front populaire qui a émergé pour ces élections a marqué le bilan des élections législatives, avec 28,06% à l'échelle de la France, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui implique que la gauche sera de la partie lors de ce second tour dans les urnes. Au cours du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 18,75% des bulletins à Vitry-aux-Loges. Un chiffre en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

Le nombre d'électeurs en faveur du RN sera le principal enseignement localement pour cette élection des députés. Ce sont déjà 16 points qui ont ainsi été amassés par le RN dans la localité entre sa part de votes des législatives de 2022 (premier tour) et l'équivalent en 2024. Un joli paquet de voix. Il n'est donc pas exclu que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi observé avec le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme partout ailleurs. Après avoir perdu en 2022 dans la commune, le Rassemblement national pourrait cette fois triompher à la fin de ce scrutin localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Vitry-aux-Loges, le RN terminait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,53% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 37,08% pour Richard Ramos (Ensemble !) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant de nouveau la victoire au binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle avec 62,66%. Richard Ramos conservait donc son avance sur place.

20:05 - Nouveau raid pour le Rassemblement national à Vitry-aux-Loges ce dimanche ?

Selon les études des instituts de sondages rendues publiques entre les deux tours, l'extrême droite serait susceptible de décrocher entre 210 et 250 sièges au terme du deuxième tour des législatives. Le camp de gauche pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. Les candidats d'Ensemble pour la République pourraient garder jusqu'à 120 députés. Il faudra bien entendu prendre en compte les caractéristiques des territoires. Anthony Zeller (Rassemblement National) a réuni 39,93% des voix à Vitry-aux-Loges le 30 juin 2024, au soir du 1er tour de la législative. En deuxième place, Richard Ramos (Ensemble ! - Majorité présidentielle) recueillait 35,26%. Christophe Lavialle (Front populaire) captait 18,75% des votants. C'est aussi Anthony Zeller qui achevait ce premier tour en tête sur l'ensemble des votants de la 6ème circonscription du Loiret, avec cette fois 31,81%, devant Richard Ramos avec 30,6% et Christophe Lavialle avec 29,7%.