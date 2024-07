Résultat des législatives 2024 à Chécy : les premiers chiffres du 2e tour

17:56 - Tendances démographiques et électorales à Chécy : ce qu'il faut retenir

A mi-chemin des élections législatives, Chécy foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 8 808 habitants, cette agglomération cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 449 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (88,57%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Avec 309 résidents étrangers et un taux de population immigrée de 6,17%, Chécy est un exemple de multiculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, près de 44,51% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 197,50 € pourrait devenir un frein à plus de prospérité. À Chécy, les intérêts locaux alimentent le débat démocratique.