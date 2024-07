Résultat des législatives 2024 à Châteauneuf-sur-Loire : les premiers chiffres du 2e tour

La participation constitue indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Le pourcentage de participation lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Châteauneuf-sur-Loire était de 68,54%. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,08% des électeurs de la ville. La participation était de 76,96% au second tour, soit 4 406 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 50,37% au premier tour. Au second tour, 47,27% des électeurs se sont déplacés. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les législatives à Châteauneuf-sur-Loire ?

17:29 - Les données démographiques de Châteauneuf-sur-Loire révèlent les tendances électorales

Dans la commune de Châteauneuf-sur-Loire, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des législatives. Avec une densité de population de 200 habitants par km² et 45,78% de population active, ces données pourraient présager une implication électorale plus importante. Le pourcentage de chômeurs à 11,69% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux politiques sur l'emploi. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une automobile (77,75%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des 2 889 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (18,36%) met en évidence des impératifs de suivi familial, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (7,66%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'instruction à Châteauneuf-sur-Loire mettent en relief une diversité de qualifications, avec 29,38% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.