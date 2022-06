Résultat de la législative à Bois-d'Arcy : en direct

En direct

17:13 - Les sondages, un révélateur aussi pour le résultat des législatives 2022 à Bois-d'Arcy ? La majorité présidentielle a vu son score reculer très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon deux sondages Ipsos-Sopra-Steria pour Le Monde et France Télévisions). Le Rassemblement national de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces mouvements des derniers jours auront probablement une résonnance sur les législatives à Bois-d'Arcy au 1er tour. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Bois-d'Arcy cette fois, se terminait avec, en tête, Emmanuel Macron avec 33,15% des suffrages. Derrière, se hissait Jean-Luc Mélenchon à 20,91%, puis Marine Le Pen à 17,68% et Valérie Pécresse à 7,69%. Le président-candidat atteignait en revanche un peu moins de 28% des voix à l'échelle du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et près de 22% pour le leader de LFI.

14:30 - À Bois-d'Arcy, quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives ? L'un des critères importants de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement le niveau d'abstention à Bois-d'Arcy. Au niveau national, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 25,68% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. L'abstention était de 22,13% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les prix des matières premières pourraient entre autres priver les bureaux de vote de leurs électeurs à Bois-d'Arcy.

11:30 - L'abstention peut-elle encore monter à l'occasion des élections législatives à Bois-d'Arcy ? Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut étudier les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux d'abstention avait représenté 55,8% au premier tour des électeurs de Bois-d'Arcy. Le taux d'abstention était de 48,14% pour le second round. Plus de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, la participation aux législatives représentait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.