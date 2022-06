Résultat des législatives à Bois-de-Haye - Election 2022 (54840) [PUBLIE]

12/06/22 21:11

Résultat des législatives 2022 à Bois-de-Haye

Le résultat des élections législatives 2022 à Bois-de-Haye est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour en Meurthe-et-Moselle

Résultat de la législative dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle

Le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Bois-de-Haye est tombé. C'est la candidature Divers gauche qui a récolté le plus de bulletins de votes de la part des 1772 citoyens de Bois-de-Haye inscrits dans la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Le taux de participation s'établit à 51% des habitants autorisés à voter dans la commune à l'échelle de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle. Dominique Potier a engrangé 38% des votes. Marika Bret (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Philippe Morenvillier (Rassemblement National) le suivent grâce à dans l'ordre 28% et 17% des votes. Ces chiffres ne représentent cependant pas la réalité des votes au niveau de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, 179 autres communes participant aussi au résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bois-de-Haye Dominique Potier Divers gauche 43,97% 38,14% Philippe Morenvillier Rassemblement National 27,40% 17,00% Marika Bret Ensemble ! (Majorité présidentielle) 14,13% 28,41% Yannick François Les Républicains 4,65% 6,71% Julie Ricard Reconquête ! 3,61% 4,92% Elisabeth Schilder Ecologistes 2,42% 1,68% Miriam Aubert Divers extrême gauche 2,18% 1,68% Corinne Paine Droite souverainiste 1,39% 1,34% Sophia Fayad Divers 0,25% 0,11% Participation au scrutin Circonscription Bois-de-Haye Taux de participation 48,38% 51,19% Taux d'abstention 51,62% 48,81% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,29% 1,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,47% 0,33% Nombre de votants 37 953 907

Législatives 2022 à Bois-de-Haye : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Bois-de-Haye (Meurthe-et-Moselle) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin prochains. Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 38,6% des suffrages au premier tour à Bois-de-Haye. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22,4% et 12,0% des votes. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bois-de-Haye avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 61,4% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 38,6% des voix. Les habitants de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux prochaines élections à l'image du premier tour de la présidentielle ?