Résultat des législatives 2024 à Dommartin-lès-Toul (54200) – 2e tour [PUBLIE]

21:11 - Avantage Nouveau Front populaire à Dommartin-lès-Toul Le Front populaire qui se présente en 2024 a marqué le bilan des élections législatives, avec un peu plus de 28% au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. De quoi remettre une inconnue de gauche dans ce second tour dans les urnes. A l'issue du premier tour des législatives dimanche dernier, à Dommartin-lès-Toul, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 39,67% des votes dans la commune. Un score qui a décollé de 39 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite n'a pas séduit plus d'électeurs à Dommartin-lès-Toul ces dernières années L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Alors que les résultats nationaux ont montré près de 15 points gagnés par le RN à l'échelle nationale, entre les législatives 2022 et les législatives 2024, Dommartin-lès-Toul semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre le score de 2022 et celui de 2024, le parti n'a en effet pas gagné de points dans les bureaux de vote locaux.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Dommartin-lès-Toul Il s'agit dorénavant de découvrir si l'évolution du scrutin au deuxième tour sera comparable à celle de 2022 ou éloignée. Aux législatives à l'époque à Dommartin-lès-Toul, le RN se plaçait en revanche à la seconde position sur le podium, 28,99% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 43,33% pour Dominique Potier (Divers gauche) au premier tour. Au second tour, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la localité, laissant de nouveau la première place au binôme Divers gauche avec 59,06%. Dominique Potier s'imposait donc définitivement sur place.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin il y a une semaine à Dommartin-lès-Toul ? Selon les enquêtes communiquées jusqu'à présent, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti serait en mesure de s'arroger pas loin de 250 députés au terme des élections législatives. Ce qu'on appelait encore la Nupes il y a peu devrait remporter jusqu'à 200 sièges. Les candidats de la majorité présidentielle conserveraient jusqu'à 120 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des habitudes locales. Dominique Potier (Union de la gauche) a rassemblé 39,67% des suffrages à Dommartin-lès-Toul le 30 juin dernier, à l'occasion du premier tour des élections législatives. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Louis-Joseph Pecher (Extrême droite) et Quentin Vinot (Les Républicains) avec 31,42% et 16,6% des électeurs. C'est aussi Dominique Potier qui arrivait en tête sur l'ensemble des votants de la 5ème circonscription de la Meurthe-et-Moselle, avec cette fois 43,47%, devant Louis-Joseph Pecher avec 30,45% et Quentin Vinot avec 14%.

19:21 - Le défi de la participation inspecté attentivement à Dommartin-lès-Toul Comment votent ordinairement les habitants de cette commune ? Comme noté dans la précédente publication, la participation lors du premier tour des élections législatives à Dommartin-lès-Toul a été de 66,69%, plus forte de 13 points que celle des dernières élections européennes. A l'occasion du dernier scrutin européen, 53,66% des inscrits sur les listes électorales de Dommartin-lès-Toul (54) s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 55,32% en 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,81% à midi et 45,26% à 17 h.

18:35 - L'abstention demeure l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Dommartin-lès-Toul Qu'en est-il de l'abstention ce 7 juillet, lors des élections législatives à Dommartin-lès-Toul ? Dans la ville, dimanche, 33,31% des électeurs se sont abstenus au premier tour des législatives 2024. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 21,37% des personnes en âge de voter dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 22,51% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,08% au premier tour et 53,52% au second tour. L'inflation dans le pays qui alourdit le budget des Français cumulée avec les inquiétudes provoquées par la situation géopolitique actuelle, sont notamment capables de ramener les habitants de Dommartin-lès-Toul dans les bureaux de vote.

17:29 - Les défis socio-économiques de Dommartin-lès-Toul et leurs implications électorales À Dommartin-lès-Toul, les caractéristiques démographiques et socio-économiques déterminent le paysage politique et peuvent influer sur les législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,13% et une densité de population de 292 hab/km², les enjeux liés au chômage et au logement sont au premier plan des inquiétudes des habitants. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (85,38%) souligne le poids des questions de transport et d'aménagement routier dans les préoccupations des 702 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,13%) révèle des impératifs de soutien familial, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (8,54%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à Dommartin-lès-Toul mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 21,05% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.