Résultat de la législative à Bois-Guillaume : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Bois-Guillaume dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:14

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Bois-Guillaume sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:14 - À Bois-Guillaume, des sondages aussi valables qu'en France ? Les tendances nationales des ultimes semaines se répéteront certainement à Bois-Guillaume au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. La coalition LFI-PS-EELV est remontée tout près de la majorité dans les sondages avant la trêve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. A l'issue du dernier vote de, à Bois-Guillaume, Emmanuel Macron figurait à la tête du vote au premier tour de l'élection présidentielle avec 45,4% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 14,5%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen avec 11,36% et Valérie Pécresse, quatrième à 8,51%. Un résultat à jauger par rapport à ce qui s'est passé dans l'ensemble du pays : un Emmanuel Macron en tête à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - L'abstention demeure la grande inconnue de ces législatives à Bois-Guillaume À Bois-Guillaume, l'un des facteurs forts de ce scrutin législatif 2022 sera indéniablement le taux d'abstention. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 81,2% des personnes aptes à voter dans l'agglomération s'étaient rendues aux urnes. Le taux de participation était de 79,7% au premier tour, soit 8 465 personnes. L'inflation serait notamment capable de détourner les citoyens de Bois-Guillaume des bureaux de vote. 11:30 - Quel était le taux de la participation à Bois-Guillaume en 2017 ? Plus d'un Français sur deux ne s'est pas rendu dans son bureau de vote pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau national, la participation était déjà analysée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 h. Comment ont voté traditionnellement les citoyens de cette agglomération lors des consultations démocratiques précédentes ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 56,32% au premier tour au niveau de Bois-Guillaume, à comparer avec une participation de 47,66% au round numéro deux. 09:30 - A quelle heure aura-t-on le résultat des législatives à Bois-Guillaume ? Bonjour et bienvenue dans cette page spéciale où nous allons suivre cette journée d'élections législatives 2022 à Bois-Guillaume, jusqu'à ce que le résultat soit révélé. On dénombre 10 candidats dans la circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour voter ce dimanche de 1er tour dans les 12 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Bois-Guillaume

Les élections législatives 2022 auront lieu à Bois-Guillaume comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Seine-Maritime

Tête de liste Liste Jean-Claude Garault Divers extrême gauche Bastien Holingue Rassemblement National Sébastien Duval Nouvelle union populaire écologique et sociale Dorian Le Bay Divers Catherine Depitre Divers gauche Annie Vidal Ensemble ! (Majorité présidentielle) Maxence Briquet Reconquête ! Nathalie Letort Droite souverainiste Jody Horcholle Divers centre Jonas Haddad Les Républicains

Législatives 2022 à Bois-Guillaume : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 45% des voix au premier tour à Bois-Guillaume, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et l'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France avaient obtenu 15% et 11% des suffrages. Le choix des citoyens de Bois-Guillaume était resté constant au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (79% des suffrages), abandonnant ainsi à Marine Le Pen 21% des suffrages. Le président des Français sera-t-il en mesure de remporter la majorité de l'Assemblée au regard des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette agglomération ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs votant à Bois-Guillaume (76) seront incités à participer à l'élection des membres de l'hémicycle comme l'ensemble des Français.