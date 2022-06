18:47 - Sur qui vont se porter les électeurs de gauche à Bondy ?

Jean-Luc Mélenchon aurait pu être élu au premier tour il y a deux mois si l'élection présidentielle de 2022 n'avait eu lieu qu'à Bondy, le candidat insoumis ayant atteint 53,55% des suffrages dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 2,18% et 1% au premier tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 3,18% du côté de la gauche, en plus du score de Mélenchon.