Résultat de la législative à Bons-en-Chablais : en direct

12/06/22 11:10

Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les moments clés de ce jour d'élections législatives à Bons-en-Chablais, jusqu'à ce que les résultats soient communiqués. On trouve 12 candidats dans la seule circonscription de la métropole (contre une dizaine dans les autres) et les électeurs ont jusqu'à 18 heures pour choisir les finalistes ce dimanche de premier tour dans les 4 bureaux de vote de la commune.

Les inscrits sur les listes électorales de Bons-en-Chablais ( Haute-Savoie ) prendront à nouveau la direction des bureaux de vote en 2022. Ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième. Au moment de l'élection présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 27.7% des suffrages au premier tour à Bons-en-Chablais, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et le fondateur du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 23.0% et 17.4% des votes. Restés fidèles à leur choix du premier tour, les habitants de Bons-en-Chablais avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui conférant 56.2% des votes. Marine Le Pen avait rassemblé 43.8% des suffrages. Le président récemment réélu sera-t-il à même d'obtenir la majorité des députés de l'Assemblée nationale au vu des voix qu'il a rassemblées dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?