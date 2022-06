Résultat de la législative à Boos : en direct

En direct

19:24 - Que peut espérer les Insoumis et leurs alliés pour ces législatives à Boos ? Dans les 3 bureaux de vote de Boos, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront sans doute cruciales ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait enregistré 17,78% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les suffrages en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,64% et 1,21% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un total estimé à 23,63% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Que disent les intentions de vote des législatives 2022 pour Boos ? La coalition des Insoumis et de ses alliés de gauche a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% dans le dernier sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN de Marine Le Pen s'est rapproché des 20%. Ces tendances nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance à Boos dimanche. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. Or Emmanuel Macron avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection présidentielle à Boos avec 32,68% des suffrages, au 1er tour. Marine Le Pen terminait deuxième à 26,82%, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,78% et Éric Zemmour à 5,61%.

14:30 - Que sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives à Boos ? À Boos, le taux de participation constituera à n'en pas douter l'un des critères clés des élections législatives. Le conflit entre l'Ukraine et la Russie serait notamment en mesure d'éloigner les électeurs de Boos (76520) des isoloirs. Pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 18,65% des personnes aptes à voter dans la localité avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 20,06% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle nationale, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle impacter les résultats des législatives à Boos ? La publication des résultats des législatives 2022 est autant espérée que le pourcentage d'abstention qui est toujours trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Les chiffres de l'Hexagone en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour, c’était moins qu’en 2012. L'étude des résultats des dernières consultations démocratiques permet de comprendre le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, le taux de participation s'était hissé à 51,54% au premier tour dans la commune à Boos, à comparer avec une participation de 41,04% pour le round numéro deux.