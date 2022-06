Résultat de la législative à Bordeaux : 2e tour en direct

19/06/22 11:05

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Bordeaux sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Bordeaux. En direct 11:05 - 2e tour des élections législatives 2022 à Bordeaux ce dimanche ! Les résultats des élections législatives 2022 à Bordeaux seront connus assez tard ce dimanche 19 juin, les derniers bureaux de vote mettant fin aux opérations à 20 heures à la fin du second tour de scrutin. Et ces résultats seront hétérogènes : la cité compte en effet 3 circonscriptions où postulent les postulants qualifiés la semaine passée. Il sera donc important de bien différencier ce soir les résultats de chaque circonscription de ceux de Bordeaux qui seront livrés à titre indicatif.

Résultats des législatives 2022 à Bordeaux - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Bordeaux aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 1ère circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Thomas Cazenave Ensemble ! (Majorité présidentielle) Catherine Cestari Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 2ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Catherine Fabre Ensemble ! (Majorité présidentielle) Nicolas Thierry Nouvelle union populaire écologique et sociale

Candidats dans la 3ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste Loïc Prud'Homme Nouvelle union populaire écologique et sociale Fabien Robert Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Bordeaux - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Bordeaux

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 1ère circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bordeaux Thomas Cazenave (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 38,23% 37,92% Catherine Cestari (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 27,31% 28,76% Bruno Paluteau Rassemblement National 9,61% 8,46% Pierre De Gaetan Njikam Les Républicains 8,03% 7,85% Jean-Louis Grattepanche Reconquête ! 5,59% 5,70% Damien Thomas Divers gauche 3,50% 3,38% Xavier Loustaunau Divers droite 2,39% 2,63% Laurent Blanchard Ecologistes 1,66% 1,76% Esther Dufaure Ecologistes 0,94% 0,66% Medhi Saboulard Divers gauche 0,90% 0,93% Jean-Pierre Roche Divers 0,78% 0,80% Fanny Quandalle Divers extrême gauche 0,49% 0,46% Isabelle Larroquet Divers extrême gauche 0,32% 0,39% Claire Chartier Grimaud Divers extrême gauche 0,23% 0,27% Kylian Visage Divers 0,02% 0,02% Participation au scrutin Circonscription Bordeaux Taux de participation 50,01% 49,33% Taux d'abstention 49,99% 50,67% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,11% 1,01% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,39% 0,39% Nombre de votants 52 060 35 715

C'est le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui a amassé le plus de suffrages auprès des 72406 citoyens de Bordeaux de la 1ère circonscription de la Gironde. Reste à déterminer si les habitants des 2 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Bordeaux. Le taux de participation parmi les habitants inscrits sur les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 1ère circonscription de la Gironde s'élève à 49% (soit 35 715 votants). Thomas Cazenave a obtenu 38% des voix. Catherine Cestari (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 29% des suffrages. Enfin, Bruno Paluteau (Rassemblement National) décroche 8% des suffrages.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 2ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bordeaux Nicolas Thierry (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 45,12% 45,12% Catherine Fabre (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 32,83% 32,83% Emmanuelle Cuny Les Républicains 7,41% 7,41% Pierre Le Camus Rassemblement National 5,21% 5,21% Virginie Tournay Reconquête ! 4,97% 4,97% Maxime Lambert Ecologistes 1,67% 1,67% Guy Dupont Divers extrême gauche 0,88% 0,88% Didier Magne Divers 0,84% 0,84% Honorine Laurent Ecologistes 0,78% 0,78% Bruna Belmondo Divers droite 0,29% 0,29% Mikaël Millac Divers droite 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bordeaux Taux de participation 52,98% 52,98% Taux d'abstention 47,02% 47,02% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,03% 1,03% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,30% 0,30% Nombre de votants 38 301 38 301

C'est la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a encaissé le plus de bulletins de votes de la part des 72287 habitants de Bordeaux de la 2ème circonscription de la Gironde. Nicolas Thierry a amassé 45% des suffrages dans l'agglomération. Catherine Fabre (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Emmanuelle Cuny (Les Républicains) ramassent 33% et 7% des voix. La participation représente 53% des électeurs habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de la Gironde, ce qui représente 38 301 votants.

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription de la Gironde

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Bordeaux Loïc Prud'Homme (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 44,89% 55,17% Fabien Robert (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 29,46% 24,91% Maryvonne Basteres Rassemblement National 10,80% 6,40% Yannick Boutot Parti radical de gauche 5,17% 5,07% Asia Dayan Union des Démocrates et des Indépendants 3,04% 2,53% Cyrille Doumenge Reconquête ! 2,84% 2,52% Thierry Vay Ecologistes 1,72% 1,48% Éric Marhadour Divers extrême gauche 0,71% 0,57% François Daurel Divers extrême gauche 0,59% 0,89% Laurent Marc Divers 0,49% 0,38% Flora Savino Divers 0,26% 0,08% Morgan Matho Divers 0,01% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Bordeaux Taux de participation 50,07% 50,87% Taux d'abstention 49,93% 49,13% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 1,07% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,49% 0,50% Nombre de votants 44 805 9 344

Dans la 3ème circonscription de la Gironde, les 18368 électeurs de Bordeaux ont opté pour le candidat Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le taux de participation parmi les habitants habilités à fréquenter les bureaux de vote dans la commune au niveau de la 3ème circonscription de la Gironde atteint 51%, ce qui représente 9 344 votants. Reste à savoir si les habitants des 3 autres communes rattachées à cette circonscription législative voteront comme ceux de Bordeaux. Au sein de la ville, Loïc Prud'Homme a amassé 55% des voix. Fabien Robert (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) glane 25% des voix. A la troisième place, Maryvonne Basteres (Rassemblement National) décroche 6% des voix.

Législatives 2022 à Bordeaux : les enjeux