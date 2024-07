Résultat des législatives 2024 à Cenon : les premiers chiffres du 2e tour

17:59 - Cenon : quand les données démographiques façonnent les urnes

Quelle influence les habitants de Cenon exercent-ils sur le résultat des législatives ? Avec un taux de chômage de 16,47% et une densité de population de 4446 hab par km², les questions liées au chômage et au logement sont des sujets prédominants. Les disparités dans les revenus, avec un salaire moyen mensuel net de 2056,09 euros par mois, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. De surcroît, la présence d'une population immigrée de 19,89% et d'une population étrangère de 16,64% indique les enjeux des politiques migratoires et d'intégration en France. Le pourcentage d'étudiants, évalué à 7,89% à Cenon, met en relief la présence d'une population jeune et dynamique, sensible aux politiques relatives à l'instruction et au logement étudiant.