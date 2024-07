Résultat des législatives 2024 à Floirac : les premiers chiffres du 2e tour

En direct

18:28 - À Floirac, la participation était de 63,42% lors de la 1ère étape des législatives 2024 Ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Floirac, qu'en est-il de la participation ? Dans l'agglomération, le pourcentage de participation au premier tour des élections législatives 2024 était de 63,42%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 représentait 43,38% au premier tour. Au second tour, 41,18% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Floirac ce soir ? Au premier tour de la présidentielle, 70,49% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération avaient pris part au vote. Le taux de participation était de 65,42% au second tour, soit 7 691 personnes. La question des retraites et l'insécurité seraient de nature à renforcer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Floirac.

17:29 - Floirac : analyse des facteurs socio-économiques et électoraux A la mi-journée des législatives, Floirac foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 17 749 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 1 733 entreprises attestent une économie florissante. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (78,9%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des votants. Avec 2 680 résidents étrangers et un taux de personnes immigrées de 17,33%, Floirac se classe comme un exemple de pluriculturalisme. Au sein de cette diversité sociale, 43,68% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 781,16 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes ce 9 juin 2024 à Floirac montre l'intérêt des habitants pour les valeurs de l'Hexagone.