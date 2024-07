Résultat des législatives 2024 à Lormont : les premiers chiffres du 2e tour

Au cœur de la campagne électorale législative, Lormont se présente comme une ville dynamique et animée. Avec ses 23 291 habitants, cette agglomération est perçue comme un symbole d'ouverture. Ses 2 354 entreprises témoignent d'une économie florissante. Le pourcentage de foyers détenant au moins une voiture (71,03%) souligne le poids des problématiques de transport et d'infrastructure dans les interrogations des citoyens. La population étrangère de 4 413 personnes (19,26%) apporte une richesse culturelle précieuse. Avec un salaire moyen mensuel net de 1943,78 euros par mois, la commune dévoile un pourcentage de chômeurs de 19,78%, synonyme d'une situation économique fragile. À Lormont, où la jeunesse représente 40% de la population, les élections symbolisent l'opportunité d'un avenir florissant pour tous.

16:59 - Une heure de plus pour faire son choix ce soir

Les 14 bureaux de vote de la ville de Lormont (de Bur 1 Espace Culturel du Bois Fleuri à Bur 14 Ecole Maternelle Jean Rostand) ferment leurs portes à 19 heures. Suivez les résultats du second épisode de ces législatives anticipées à Lormont dans ce live. La ville appartient à la 4ème circonscription de la Gironde où les finalistes s'affrontent lors de ce deuxième tour d'élection, ce dimanche 7 juillet. Ce scrutin est l'occasion pour les candidats des extrêmes de faire briller leurs idées auprès des votants de la commune. N'oubliez pas de vous munir de votre carte d'électeur et d'une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport, permis de conduire, etc.) pour pouvoir voter.