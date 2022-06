Résultat des législatives à Bordeaux : découvrez les premières données du 1er tour !

12/06/22 17:20

Le taux de participation à 17h pour les élections législatives à l'échelle nationale est tombée et il est extrêmement bas. Selon les chiffres du ministère, le taux est de 39,42%. C'est 1,3 point de moins par rapport à l'élection législatives de 2017 qui était à 40,75% à la même heure.

Dans les Landes, le taux de participation à 17 heures a grimpé à 48,07%, c'est presque dix points de plus que le moyenne nationale que le ministère de l'Intérieur évalue à 39,42%.

La participation à 17h pour le 1er tour des élections législatives dans le département du Lot-et-Garonne est de 45,06%. Un département qui vote beaucoup plus que la moyenne nationale avec quasiment 6 points de plus.

Ils sont 35,67% des électeurs de la Gironde ont voté au premier tour des élections législatives avant que les cloches sonnent 17 heures selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. C'est moins bien que le taux de participation national qui est déjà en baisse par rapport au scrutin de 2017 où à la même un peu plus de 40% des électeurs français avaient voté.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 33.5% des suffrages au premier tour à Bordeaux. Le président de la République avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 29.1% et 8.5% des votes. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Bordeaux gratifié de 80.1% des votes, abandonnant donc 19.9% des suffrages à Marine Le Pen. Le président fraîchement réélu sera-t-il capable d'obtenir une majorité des députés de l'Assemblée au regard des voix qu'il a reçues dans cette agglomération dès le premier tour de la présidentielle ? Quel candidat fixeront en première place des résultats des législatives les électeurs résidant à Bordeaux à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?