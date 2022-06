Résultat des législatives à Boulogne-Billancourt - Election 2022 (92100) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Boulogne-Billancourt

Le résultat des élections législatives 2022 à Boulogne-Billancourt est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans les Hauts-de-Seine

Résultats élections législatives par circonscription à Boulogne-Billancourt La commune de Boulogne-Billancourt est divisée en 2 circonscriptions législatives. Retrouvez ci-dessous la liste des circonscriptions législatives pour lesquelles les résultats sont connus. 9ème circonscription des Hauts-de-Seine (PUBLIE) 10ème circonscription des Hauts-de-Seine (PUBLIE)

Résultat de la législative dans la 9ème circonscription des Hauts-de-Seine

À Boulogne-Billancourt, les 63445 habitants rattachés à la 9ème circonscription des Hauts-de-Seine se sont tournés vers la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Le taux d'abstention s'élève à 44% des citoyens autorisés à se rendre aux urnes dans la commune au niveau de cette circonscription (soit 35 665 votants). Dans l'agglomération, Emmanuel Pellerin a raflé 29% des suffrages. Il précède Pascal Louap (Les Républicains) et Pauline Rapilly Ferniot (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui reçoivent dans l'ordre 22% et 18% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Boulogne-Billancourt Emmanuel Pellerin Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 29,30% Pascal Louap Les Républicains - 21,81% Pauline Rapilly Ferniot Nouvelle union populaire écologique et sociale - 17,63% Antoine de Jerphanion Divers droite - 15,21% Guillaume Bessières Reconquête ! - 7,21% Nathalie Gaudé Rassemblement National - 4,28% Laurent Violleau Divers gauche - 2,02% Léopold Chesneau Ecologistes - 1,57% Anne-Laure Chaudon Divers extrême gauche - 0,34% Elena Sauteray Divers extrême gauche - 0,26% Julien Desnos Divers droite - 0,18% Monia Asmani Divers - 0,18% Participation au scrutin Circonscription Boulogne-Billancourt Taux de participation - 56,21% Taux d'abstention - 43,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 1,37% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,00% Nombre de votants - 35 665

Résultat de la législative dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine

À Boulogne-Billancourt, les 9789 habitants votant dans la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine ont jeté leur dévolu sur le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). La participation parmi les électeurs figurant dans les registres électoraux dans la commune pour la 10ème circonscription des Hauts-de-Seine s'établit à 47%, ce qui représente 4 615 votants. Néanmoins, le résultat de la législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 3 autres communes qui la composent font des choix différents de ceux de Boulogne-Billancourt. Gabriel Attal a effectivement engrangé 47% des suffrages dans l'agglomération. En deuxième place, Cécile Soubelet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) récupère 29% des suffrages. De son côté, Léa Bessières (Reconquête !) décroche 7% des suffrages.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Boulogne-Billancourt Gabriel Attal Ensemble ! (Majorité présidentielle) - 46,89% Cécile Soubelet Nouvelle union populaire écologique et sociale - 28,81% Léa Bessières Reconquête ! - 6,93% Hadrien Petit Rassemblement National - 6,52% Azedine El Bouzaidi Ecologistes - 3,59% Alexis Escale Ecologistes - 2,71% Samir Amrani Divers - 1,65% Laurence Viguié Divers extrême gauche - 1,20% Vanessa Ronchini Divers extrême gauche - 1,04% Edith Caberas Régionaliste - 0,68% Participation au scrutin Circonscription Boulogne-Billancourt Taux de participation - 47,14% Taux d'abstention - 52,86% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) - 3,97% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) - 0,00% Nombre de votants - 4 615

Législatives 2022 à Boulogne-Billancourt : les enjeux

Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Boulogne-Billancourt ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin 2022. Pendant l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 45,6% des suffrages au premier tour à Boulogne-Billancourt. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 15,8% et 10,7% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Boulogne-Billancourt gratifié de 83,3% des votes, laissant donc à Marine Le Pen 16,7% des suffrages. Le président de la République sera-t-il en mesure d'acquérir la majorité à l'hémicycle au vu des votes qu'il a obtenus dès le premier tour de la présidentielle dans cette ville ?